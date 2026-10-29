Jak ustaliła Wirtualna Polska, zastępca komendanta lubelskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miał być w stanie po użyciu alkoholu, kiedy brał udział w kolizji drogowej. Strażacy wszczęli już postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

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Zastępca komendanta lubelskich strażaków prowadził po użyciu alkoholu. Trwa postępowanie

Do kolizji drogowej doszło w poniedziałek 26 października przed godz. 10.00. Dwa samochody – osobowa Toyota i BMW – zderzyły się na ul. Jana Pawła II w Lublinie. Policja uznała za sprawcę kolizji kierowcę Toyoty i ukarała go mandatem. Gdy jednak zbadano alkomatem poszkodowanego kierowcę BMW, okazało się, że miał on 0,25 promila alkoholu w organizmie, a więc był w stanie określanym przez Kodeks wykroczeń jako „po użyciu alkoholu”.

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Według ustaleń Wirtualnej Polski, kierowcą BMW, u którego policja miała wykryć alkohol we krwi, był Grzegorz K. – zastępca komendanta miejskiego PSP.

– Taki fakt rzeczywiście miał miejsce. Zastępca komendanta złożył notatkę wyjaśniającą w tej sprawie do komendanta miejskiego. Komendant miejski przedłożył tę notatkę komendantowi wojewódzkiemu i zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w tej sprawie – przekazał cytowany przez WP mł. kpt. Bartłomiej Pytka, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Dodał, że do komendy nie wpłynęła żadna informacja w tej sprawie od sądu czy policji.

– Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Prowadzą w tej chwili postępowanie w sprawie o wykroczenie. Zostanie przez nich skierowany wniosek do sądu – powiedział cytowany przez WP podinsp. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Od poniedziałku Grzegorz K. przebywa na urlopie, nie odniósł się do zaistniałej sytuacji.