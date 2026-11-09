Polska sieć detaliczna sprzedająca elektronikę użytkową oraz artykuły gospodarstwa domowego poinformowała o swojej decyzji we wpisie zamieszczonym w poniedziałek, 9 listopada, na platformie X.

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„W związku z kontrowersjami dotyczącymi sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie przez TV Republika podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu emisji naszych reklam” – podała firma RTV Euro AGD.

Sieć dodała, że proces wyłączania reklam internetowych rozpoczęła już w niedzielę i zakończyła go w poniedziałek, a na chwilę obecną jest jeszcze w trakcie wycofywania emisji telewizyjnych.

Firma RTV Euro AGD wyjaśniła, że „nie utożsamia się z poglądami ani treściami redakcyjnymi prezentowanymi przez poszczególnych nadawców”, a swoje działania reklamowe planuje w oparciu o założenia marketingowe i mediowe. „Dobór kanałów komunikacji podlega bieżącej analizie, uwzględniającej również kwestie wizerunkowe” – wskazała spółka.

Jej decyzja spowodowana jest relacją Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego TV Republika, z Rynku Głównego w Krakowie bezpośrednio po sobotnim zamachu. Dziennikarz sugerował wtedy, że na miejscu tragedii zabrakło policjantów, ponieważ „wszystkie rezerwy zostały wywiezione do Warszawy” w związku z konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Policja podała, że strażnicy miejscy byli na miejscu zdarzenia dwie minuty po otrzymaniu zgłoszenia, a funkcjonariusze policji podjęli interwencję w trzeciej minucie. Po czterech minutach na miejscu zdarzenia pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, a w szóstej minucie – pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz odpowiada firmie RTV Euro AGD

Sakiewicz odniósł się już do ruchu RTV Euro AGD w poście opublikowanym na X. Zachęcił w nim do bojkotu firmy.

„Szanowni Państwo, do białoruskich standardów zastraszania dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia na krakowskim rynku dołączyło kierownictwo Euro RTV. Apeluję o całkowity bojkot tej firmy, zwracanie już zamówionych towarów, rozmowy z sąsiadami i przyjaciółmi na temat szkodliwości korzystania z tej sieci” – napisał redaktor naczelny TV Republika.

„Na wolnym rynku nie może być tolerancji dla niszczenia wolności słowa. Tym razem chodzi nie tylko o wolność słowa, ale także o osobiste bezpieczeństwo każdego z nas, które zostało zagrożone nieudolnością władzy wobec terroryzmu” – dodał.



Kontrowersyjna relacja TV Republika z zamachu w Krakowie. KRRiT podjęła działania

W niedzielę Prezydium Rady Polskich Mediów ostro skrytykowało Tomasza Sakiewicza za jego wypowiedź na antenie TV Republika. Zarzuciło mu wykorzystywanie tragedii w Krakowie do budowania politycznej narracji i naruszanie podstawowych standardów dziennikarskich. Rada podkreśliła, że słowa Sakiewicza są szczególnie bulwersujące w kontekście działań policjantów, którzy uczestniczyli w pościgu i zatrzymaniu napastnika. Dwóch funkcjonariuszy zostało wówczas poważnie rannych.

Jak dowiedziała się w poniedziałek „Rzeczpospolita”, Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające wobec Telewizji Republika w związku z relacjami z ataku w Krakowie. „Do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów oraz przesłanie zapisu nagrania” – poinformowała rzeczniczka prasowa KRRiT Anna Ostrowska.

W poniedziałek również klub parlamentarny Centrum podał, że złoży zawiadomienie do prokuratury na Sakiewicza. O inicjatywie klubu poinformował jej przewodniczący Mirosław Suchoń podczas konferencji prasowej w Sejmie. Jak zapowiedział, zawiadomienie zostanie złożone „jeszcze dziś” i trafi do Prokuratury Krajowej.

– Składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego i prezesa Telewizji Republika – powiedział Suchoń, cytowany przez PAP. Wyjaśnił, że chodzi o przestępstwo, które wyczerpuje znamiona określone w przepisie art. 212 par. 1 i 2 Kodeksu karnego, to jest przestępstwo zniesławienia Policji.

Suchoń podkreślił, że „Sakiewicz wprowadzał w błąd za pośrednictwem mediów, mediów społecznościowych opinię publiczną, twierdząc jakoby na miejscu – po sobotnim ataku w Krakowie, w którym zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych – nie było policji”.