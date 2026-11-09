Zamachowiec z Krakowa zabił łącznie dziewięć osób
Wawrzyniec Smoczyński, Fundacja Nowej Wspólnoty: To jedno z wyjaśnień aktów terroru, gdy nie jest on motywowany konkretną ideologią polityczną albo chęcią przymuszenia władzy do jakiejś decyzji. Jak mówią psychologowie, w nihilistycznej przemocy chodzi o to, żeby siać destrukcję dla samego siania destrukcji. Nihilizm, bo o nic w niej nie chodzi poza zniszczeniem.
Część badaczy upatruje przyczyn takich aktów przemocy w odcięciu psychologicznym, osamotnieniu i izolacji. Są to zjawiska spowodowane po części przez media społecznościowe i to, że technologia odcina część ludzi od realnych relacji społecznych. A z wyobrażonego świata, zwłaszcza gdy nie mamy silnych więzi, łatwiej przejść do aktów zniszczenia w świecie rzeczywistym.
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Polaryzacja jest zjawiskiem obecnym w tej chwili we wszystkich demokracjach zachodnich i wiąże się silnie z mediami społecznościowymi, a więc także z izolacją. Wzmacniamy nasze przekonania już nie tylko poprzez światopoglądowe bańki, ale żyjąc w zamkniętym, własnym świecie. To sprzyja radykalizacji politycznej, a co za tym idzie – także postawom ekstremistycznym.
W warunkach, w których debata publiczna jest bardzo ostra, częściej dochodzi do aktów agresji, bo istnieje relatywnie szybka ścieżka od silnej niechęci do osób inaczej myślących do nienawiści – i dalej: do przemocy. Na tym etapie nie wiemy jednak, jakie były motywacje sprawcy zamachu w Krakowie, więc nie można wiązać tego aktu terroru z polaryzacją.
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Nie mam podstaw do takich przypuszczeń. W różnych epokach i w różnych częściach świata żyły osoby, które z niewyjaśnionych przyczyn dopuszczały się przemocy. Trudno tu mówić o trendzie. Polska była krajem wolnym od terroryzmu. To pierwszy przypadek tej formy agresji i miejmy nadzieję, że ostatni. To, co na pewno się zmienia, to poczucie bezpieczeństwa w Polsce.
Przez kilkadziesiąt lat byliśmy bardzo bezpiecznym krajem w porównaniu z innymi państwami Europy Zachodniej. Nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski o tym mówią. Do tej pory głównie martwiliśmy się zagrożeniem z zewnątrz – przede wszystkim agresywną Rosją. Teraz nastawienie będzie musiało ulec zmianie.
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Zapewne pojawi się większa nieufność i ostrożność w przestrzeni publicznej. To, co jest jednak najważniejsze w kraju, który doświadcza terroryzmu, to wzmacnianie więzi społecznych. Naszą najważniejszą linią obrony i źródłem bezpieczeństwa są społeczności – zaufanie, które między sobą wytwarzamy, i troska o siebie nawzajem. Oczywiście na koniec dnia to państwo zapewnia bezpieczeństwo fizyczne, wysyłając policję na ulice czy wojsko do ochrony granic, ale oddolnie najlepsze bezpieczeństwo możemy zapewnić sobie my sami.
Chodzi o sprawiedliwość społeczną, równe szanse rozwoju, bezpieczeństwo materialne czy troskę o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne młodych. Bardzo łatwo jest dziś apelować o ograniczenie dostępu do broni czy więcej policji na ulicach, ale długofalowo nasze bezpieczeństwo w największym stopniu zależy od tego, czy sobie nawzajem ufamy i czy troszczymy się o siebie nawzajem.
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Z pewnością mieliśmy do czynienia z bardzo silnymi emocjami, zrozumiałymi w obliczu tak tragicznych wydarzeń. Nie mówiłbym natomiast o wspólnocie, a o doraźnej solidarności, z której jesteśmy znani. Jako społeczeństwo mamy tendencję do takich silnych, ale akcyjnych odruchów. Nieco trudniej jest zaś o codzienną wspólnotowość – elementarną życzliwość, wzajemną troskę, uważność czy gotowość do dzielenia się zasobami. Oczywiście doceniam te gesty, o których pan wspomniał, ale my na co dzień potrzebujemy silniejszych więzi w poprzek klasowych i światopoglądowych różnic.
Aby złagodzić niepokój po zamachu, nasza fundacja zachęca lokalnych działaczy z całej Polski do organizowania spotkań mieszkańców pod tytułem „Jak możemy wspólnie zadbać o nasze bezpieczeństwo?“. Dajemy materiały i wsparcie w poprowadzeniu takich rozmów – to część naszej akcji „Polska Rozmawia”. Chcemy pomóc społecznościom przekuć ten nowy niepokój w silniejsze więzi lokalne i gotowość do współpracy.
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Nie widzę sposobu, w jaki miałoby do tego dojść. Katastrofa smoleńska nie zjednoczyła polskiej klasy politycznej. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej ją podzieliła. Wzmacnianie więzi społecznych to dużo bardziej długofalowy proces, który wymaga intensywnej pracy u podstaw.
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