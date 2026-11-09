Przestrzelona witryna jednej z restauracji przy Rynku Głównym w Krakowie, 9 bm. Krakowianie i turyści oddają cześć ofiarom ataku terrorystycznego, do którego doszło 7 bm. na krakowskim Rynku Głównym. W wyniku zamachu zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym 24-letni sprawca. Napastnik został postrzelony przez policjantów i zatrzymany, zmarł w szpitalu.
W poniedziałek w Prokuraturze Krajowej odbył się briefing prasowy poświęcony śledztwu w sprawie zamachu w Krakowie oraz zabójstw w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Zacznę od dobrej informacji. Stan zdrowia niektórych pokrzywdzonych poprawił się – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.
- Funkcjonariusze Jakub Kulik oraz Artur Morański odzyskali wczoraj przytomność. Dwóch innych pokrzywdzonych opuściło wczoraj szpital. Siedmiu jest w stanie niezagrażającym życia. Natomiast niestety stan zdrowia pozostałych jest nadal ciężki, w tym dwie osoby są w stanie krytycznym – poinformował prokurator.
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Podczas briefingu Nowak przekazał również informacje dotyczące broni i amunicji zabezpieczonych w toku śledztwa.
– W samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni – w tym dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety – oraz kilkaset sztuk amunicji. Zabezpieczyliśmy bardzo dużą liczbę łusek. Łącznie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, może nawet kilkaset – poinformował prok. Przemysław Nowak.
Dokładna liczba oddanych strzałów nie została dotychczas ustalona. - Dokładna liczba będzie znana po przeanalizowaniu dokumentacji, którą policjanci policji i prokuratorzy zbierali - powiedział Nowak.
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Rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował też, że śledczy zabezpieczyli cztery telefony komórkowe znalezione w samochodzie oraz przy Michale Oksińskim. Z jego mieszkania zabrano również inne urządzenia elektroniczne.
Przedstawiciel prokuratury zaznaczył także, że dotychczas nie uzyskano żadnych informacji, które wskazywałyby, że za zabójstwem trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim stoi ktoś inny.
Śledczy gromadzą obecnie nagrania z monitoringu, aby odtworzyć trasę, którą przebył sprawca. Prokurator Nowak przekazał również, że dokładny czas zabójstwa trzech osób w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim nie został jeszcze ustalony. Według wstępnej opinii biegłego do ich śmierci mogło dojść w sobotę rano lub już w nocy z piątku na sobotę. - Zbieramy monitoring z całej podróży sprawcy. Nie mamy pewności co do tego, kiedy doszło do zabójstw w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim – wskazał prokurator. - Biegły wstępnie się wypowiedział, że zgon tych osób nastąpił w sobotę rano albo nawet w nocy z piątku na sobotę - dodał.
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Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej, dotychczas nie ustalono, by ktokolwiek słyszał odgłosy strzałów w Ostrówcu Świętokrzyskim, w okolicy rodzinnego mieszkania sprawcy. Okoliczności zdarzenia wskazują natomiast, że do zbrodni mogło dojść w godzinach nocnych. – Ojciec na przykład był w łóżku, wszyscy byli ubrani w sposób taki, jak się śpi – przekazał prokurator.
Jak wyjaśnił Nowak, jeden ze śledczych spędził w mieszkaniu w Ostrowcu 13 godzin, jednak nie ujawniono dotychczas żadnych jednoznacznych wskazówek dotyczących motywów działania mężczyzny. – Na ścianie wisiała żółta flaga z wężem. To flaga historyczna z XVIII w. ze Stanów Zjednoczonych. Ona ma różne znaczenia wolnościowe, buntu przeciwko władzy, niekoniecznie negatywne – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej.
Nowak podkreślił jednocześnie, że na obecnym etapie śledztwa nie można przesądzać, czym kierował się sprawca. – Jest za wcześnie na kategoryczne mówienie o motywacjach i motywach Michała Oksińskiego – zaznaczył.
Rzecznik przekazał także informacje dotyczące przeszłości mężczyzny. – Nie był na pewno karany, nie mam też wiedzy, czy leczył się psychiatrycznie – powiedział prok. Nowak.
Prokuratura nie ma w tej chwili informacji, czy 24-latek, który zaatakował w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie, uczył się strzelać gdzie indziej, niż na strzelnicy.
Prok. Nowak podkreślił, że cały wątek związany z pozwoleniem na broń będzie weryfikowany przez prokuraturę. – Wiemy o tym, że od marca tego rok miał pozwolenie na broń, na jeden karabin i na jeden pistolet i chodził na strzelnicę – mówił.
W sprawie natomiast samej nauki strzelania prok. Nowak powiedział, że na ten moment prokuratura ma wstępną informację, że było to wyłącznie strzelanie statyczne (forma szkolenia, w której strzelec oddaje strzały z określonej, nieruchomej pozycji). – Na razie nie mamy danych, czy się uczył gdzieś indziej, przede wszystkim w takich okolicznościach. Mamy tylko dane o strzelnicy i statycznym strzelaniu – dodał rzecznik.
Do ataku doszło w sobotę 7 listopada kilka minut po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał czarnym subaru w obręb Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, m.in. w rejonie ul. Sławkowskiej. Potem odjechał ul. Grodzką w stronę Wawelu. Na pl. Wszystkich Świętych kula rozbiła szybę w kabinie tramwaju linii 1, nikt w nim nie ucierpiał. Policjanci ścigali auto ul. Stradomską. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla subaru zderzyło się z innym samochodem, doszło do wymiany ognia i napastnik, postrzelony przez policjanta, został obezwładniony. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że policja podjęła interwencję ok. trzy minuty po pierwszym zgłoszeniu.
W Krakowie zginęło sześć osób. Według komendanta głównego policji gen. Marka Boronia jedną z ofiar jest obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 16 osób. Wśród poszkodowanych jest co najmniej pięcioro cudzoziemców, a także krakowscy dorożkarze. Postrzeleni zostali też dwaj policjanci z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce: st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że obaj zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej.
Jeszcze w sobotę policja weszła do rodzinnego mieszkania napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób. Prokuratura podała, że to rodzice i siostra sprawcy, wszyscy mieli rany postrzałowe.
Sprawcą jest 24-letni Michał Osiński, obywatel Polski z Ostrowca Świętokrzyskiego. Minister Kierwiński poinformował, że mężczyzna nie był wcześniej karany ani notowany i działał sam. Prokuratura wstępnie ustaliła, że miał pozwolenie na broń. Policja potwierdziła, że strzelał z broni długiej. Media podają, że był to karabinek typu AR-15, ale służby tego oficjalnie nie potwierdziły. W samochodzie zabezpieczono kolejną broń i amunicję, a w mieszkaniu w Ostrowcu siedem sztuk broni. Napastnik miał na sobie strój stylizowany na wojskowy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzeczył, by był żołnierzem Wojska Polskiego.
W poniedziałek Krzysztof Klęczar, wojewoda małopolski, poinformował, że o godzinie 4.30 sprawca zamachu w Krakowie zmarł w szpitalu.
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