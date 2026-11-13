McDonald's ponownie wprowadził do swojej oferty jedną z najbardziej rozpoznawalnych sezonowych kanapek. Burger Drwala jest dostępny w restauracjach sieci w całej Polsce od 12 listopada. Tegoroczna premiera ma szczególny charakter, ponieważ produkt świętuje 15-lecie obecności w polskim menu. Po raz pierwszy pojawił się w 2011 r.

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Cena klasycznego Burgera Drwala wynosi 25,90 zł. To tyle samo co w poprzednim sezonie. Za zestaw z kanapką trzeba zapłacić 33,90 zł, natomiast po jego powiększeniu cena wynosi od 37,10 do 38,10 zł. McDonald's zapowiedział również kolejne warianty. Od 18 listopada dostępne mają być wersje z kurczakiem, żurawiną i na ostro, a także nowość – Burger Drwala Serowy.

Ceny poszczególnych kanapek będą się różnić. Wersje z kurczakiem i klasyczna mają kosztować około 25,90 zł, natomiast warianty z żurawiną, na ostro i serowy – około 26,90 zł. W ofercie pojawią się również zakręcone frytki z sosem w cenie około 10,90 zł.

Burger Drwala jako wskaźnik inflacji. Jak zmieniła się cena?

Niezmieniona cena kanapki zwróciła uwagę również ze względu na jej symboliczne znaczenie dla obserwatorów rynku. Burger Drwala bywa porównywany do popularnego wskaźnika inflacji, ponieważ jego cena zmienia się wraz z kosztami produkcji i polityką cenową sieci. Jak zauważa Bankier.pl, w historii produktu to dopiero trzeci przypadek, gdy McDonald's nie zdecydował się na podwyżkę.

Nie oznacza to jednak, że kanapka nie podrożała w dłuższej perspektywie. W 2012 r. kosztowała 11,90 zł, podczas gdy obecnie trzeba za nią zapłacić 25,90 zł. Oznacza to wzrost o blisko 118 proc. Bankier.pl zwraca uwagę, że w tym samym okresie, obejmującym 13 lat, ceny w szerszym ujęciu wzrosły o 57,3 proc. Warto jednak pamiętać, że cena pojedynczego produktu nie jest miarodajnym zamiennikiem oficjalnego wskaźnika inflacji.

Dużo kalorii i soli. Na co zwracają uwagę dietetycy?

Powrót sezonowej kanapki to także okazja do przypomnienia jej wartości odżywczych. Medonet zwraca uwagę, że Burger Drwala jest pełnowartościowym pod względem energetycznym, ale jednocześnie bardzo kalorycznym posiłkiem. W połączeniu z frytkami i słodzonym napojem może dostarczyć znaczną część dziennego zapotrzebowania na energię.

Szczególną uwagę zwraca zawartość soli. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dorosłym spożywanie nie więcej niż 5 g soli dziennie. Medonet przytacza archiwalne dane McDonald's z 2021 r., według których Burger Drwala z kurczakiem zawierał 4,3 g soli, a wariant na ostro – 3,8 g. Są to jednak wartości dotyczące wcześniejszej edycji produktu, a nie aktualnej oferty na sezon 2026/2027.

Jak podkreśla Medonet, wybór wariantu z kurczakiem nie musi automatycznie oznaczać zdrowszego posiłku. O jego wartościach odżywczych decydują również panierka, ser, bekon, sos i pozostałe dodatki. Znaczenie ma także to, czy kanapka jest jedzona samodzielnie, czy w zestawie z frytkami i słodzonym napojem.