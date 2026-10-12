– Z zasady nie komentujemy plotek ani spekulacji, ale chcemy jasno powiedzieć, że nie kupujemy Chipotle – poinformował rzecznik Starbucksa w e-mailu przesłanym NBC News.

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– Nasz zespół jest w pełni skoncentrowany na realizacji strategii „Back to Starbucks” – podkreślił przedstawiciel firmy, dodając, że spółka zamierza przedstawić najnowsze wyniki finansowe jeszcze w październiku.

Starbucks rezygnuje z przejęcia Chipotle. Koncern dementuje doniesienia mediów

Oświadczenie Starbucksa jest reakcją na publikację „Financial Timesa”, który poinformował, że koncern analizował możliwość przejęcia Chipotle Mexican Grill. Według brytyjskiego dziennika Starbucks zatrudnił również doradców, którzy mieli pracować nad przygotowaniem oferty zakupu sieci restauracji.

Starbucks już wcześniej odniósł się do tych doniesień, wydając oświadczenie, w którym nie wyjaśnił jednak jednoznacznie, czy nadal jest zainteresowany przejęciem Chipotle.

Ewentualna fuzja Starbucksa i Chipotle mogłaby zasadniczo zmienić układ sił na rynku gastronomicznym, w tym w segmencie restauracji typu fast casual, łączących szybkość obsługi charakterystyczną dla fast foodów z ofertą lokali o wyższym standardzie.

Obecny prezes Starbucksa, Brian Niccol, do końca 2024 r. kierował siecią Chipotle.

Akcje Starbucksa i Chipotle reagują na doniesienia o możliwym przejęciu

Bezpośrednio po publikacji „Financial Timesa” akcje Starbucksa straciły na wartości, podczas gdy notowania Chipotle gwałtownie wzrosły – informuje NBC News.

W ciągu ostatniego roku sytuacja obu firm rozwijała się jednak w odmiennych kierunkach. Starbucks realizuje szeroko zakrojony program naprawczy, którego postępy Brian Niccol podkreślał w ostatnich tygodniach. W ciągu minionych 12 miesięcy akcje koncernu podrożały o 15 proc.

Z kolei notowania Chipotle spadły w tym samym okresie o 20 proc. Obie firmy zmagają się z rosnącymi cenami, które obciążają budżety konsumentów, oraz spadkiem liczby klientów odwiedzających ich lokale. Zarówno Starbucks, jak i Chipotle podejmują działania mające na celu ożywienie sprzedaży.