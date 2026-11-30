Oceną potencjału ekoinnowacyjności objęto wszystkie 16 województw. Autorzy raportu „Eko-indeks Millennium. Potencjał ekoinnowacyjności regionów” wzięli pod uwagę zmienne odzwierciedlające m.in. nakłady na ekoinnowacje i ich efekty, wykorzystanie zasobów, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz aktywność społeczno-gospodarczą. Premiera piątej edycji raportu odbyła się 13 listopada podczas II Małopolskiego Kongresu Klimat-GOZ-Powietrze w Krakowie.

– W ostatnich latach wyraźnie zmieniło się spojrzenie na ekoinnowacje. W świecie dynamicznych zmian technologicznych, wyzwań środowiskowych oraz rosnącej presji na zasoby zdolność do tworzenia i wdrażania ekoinnowacji staje się jednym z kluczowych czynników długoterminowego rozwoju – mówi Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

Regiony mają różne atuty

Małopolska umocniła się na pozycji lidera rankingu. Kolejne miejsca zajęły województwa mazowieckie i pomorskie. W czołówce dominują regiony dysponujące silnym zapleczem naukowym, badawczym i gospodarczym.

– Nie ma jednak jednej ścieżki budowania ekoinnowacyjności. Regiony wykorzystują odmienne przewagi wynikające z zasobów naturalnych, położenia geograficznego czy specjalizacji gospodarczej – wskazuje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium i autor „Eko-indeksu Millennium”.

Ekoinnowacyjność nie sprowadza się do wydatków na ochronę środowiska. Obejmuje również inwestycje i modernizacje pozwalające zwiększać produktywność przy mniejszym zużyciu energii i surowców. Szczególnego znaczenia nabiera w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii, które zwiększają zapotrzebowanie na zasoby.

Polska nadal należy do krajów o stosunkowo niskiej efektywności ich wykorzystania. Choć jej potencjał ekoinnowacyjności rośnie, dystans do liderów się powiększa. Poprawa konkurencyjności będzie więc wymagała szybszego wdrażania rozwiązań ograniczających materiałochłonność i energochłonność gospodarki.

Od deklaracji do działania

Rozwój ekoinnowacji nie jest wyłącznie domeną ośrodków badawczych i dużych przedsiębiorstw. Kluczową rolę odgrywa współpraca biznesu, uczelni, samorządów i organizacji społecznych, która sprzyja wymianie wiedzy i pozwala lepiej wykorzystać potencjał poszczególnych województw oraz przyspiesza wdrażanie nowych technologii. Szczególnie istotne jest przy tym wsparcie małych i średnich firm oraz regionów.

Tegoroczną edycję raportu po raz pierwszy uzupełniono o badanie świadomości ekologicznej Polaków. Choć zdecydowana większość dostrzega potrzebę ochrony środowiska, deklaracje nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w codziennych decyzjach konsumpcyjnych i nawykach związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej, transportu czy gospodarowania zasobami.

– Nasze badanie pokazuje również, że ekologia i ekonomia najczęściej idą w parze. Wiele działań przyjaznych środowisku pozwala nie tylko ograniczać negatywny wpływ na klimat, lecz także przynosi wymierne korzyści finansowe gospodarstwom domowym i firmom – podkreśla Grzegorz Maliszewski.

Raport „Eko-indeks Millennium – potencjał ekoinnowacyjności regionów” powstaje na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Patentowy RP. Partnerami merytorycznymi „Eko-indeksu Millennium” są Urząd Patentowy RP, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Tegoroczna edycja jest piątą odsłoną projektu.

Materiał Partnera