Partner relacji: OK Operator Kaucyjny

Podczas Forum Rynku Spożywczego odbyła debata z udziałem wiceminister klimatu Anity Sowińskiej na temat umowy międzyoperatorskiej, od której zależy właściwe funkcjonowanie systemu kaucyjnego. Na czym skupiała się dyskusja i na jakim etapie są prace nad tą umową?

Najważniejsza kwestia, która padła, to fakt, że na dziś umowy międzyoperatorskiej nie ma.

Dotychczasowa wygasła z końcem października. Jako operatorzy nadal negocjujemy, tak jak to ma miejsce od ponad 100 tygodni. Co tydzień się spotykamy, aby wyjaśnić pewne kwestie, ustalić, co się będzie działo w systemie i o co należy zadbać. Poprzednie umowy obligowały operatorów do pewnych działań, takich jak rozliczanie się między sobą za zbiórkę. Na dzisiaj tych rozliczeń nie ma i dlatego nie ma porozumienia. Mamy czas do końca listopada, aby je wypracować. Rozmowy są coraz cięższe, coraz trudniej znaleźć kompromis ze względu na to, że w ustawie brakuje podstawowej definicji opłaty rozliczeniowej między operatorami, czyli clearing fee. Chodzi o to, że jeżeli np. moja spółka zebrała opakowania innego operatora czy też producentów, których on reprezentuje, to ktoś powinien nam za to zapłacić, bo jest do tego ustawowo zobligowany. Różnice dotyczą ustalenia stawki i jej składowych. Ten problem sygnalizowaliśmy ministerstwu już w grudniu 2024 r. Wtedy pojawiła się, idea instytucji parasolowej, bo wiedzieliśmy, że taki podmiot est kluczowy dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku międzyoperatorskiego.

Clearing fee jest dla państwa o tyle istotna, że jesteście operatorem zbierającym. Jak podajecie, zebraliście więcej opakowań, niż wprowadzili na rynek państwa członkowie. Czym jest operator zbierający?

Każdy operator ma dwóch klientów. Jednym jest wprowadzający, czyli producent napojów w opakowaniach kaucyjnych, którego reprezentujemy. My jako OK Operator Kaucyjny pozyskaliśmy część rynku wprowadzających. Drugą grupą klientów są punkty zbiórki. My zbliżamy się już do 2 mld zebranych opakowań; ten poziom powinniśmy osiągnąć jeszcze w tym roku. A producenci, których reprezentujemy, wprowadzili na rynek około 1 mld. To oznacza, że zebraliśmy dwa razy więcej niż wyniosły wprowadzenia. Przy czym obowiązek wynikający z ustawy SUP wynosi 77 proc. W związku z tym zbieramy dużo opakowań, których producenci są reprezentowani przez innych operatorów. To oznacza, że ponosimy jako operator koszty tej zbiórki i nie są nam one refinansowane.

W ostatnich dniach pojawił się sygnał z Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) o groźbie utraty zezwoleń przez operatorów, którzy nie prowadzą fizycznej zbiórki. To państwa nie dotyczy, ale jak oceniacie realność takich gróźb i co wymaga najpilniejszych zmian?

Ta informacja pojawiła się także na naszej debacie w kontekście wytycznych MKiŚ po roku działania systemu. Zawierają one m.in. zapis, że operatorom, którzy mają minimalną zbiórkę, ale duże wprowadzenia, czyli reprezentują wielu producentów, teoretycznie grozi odebranie zezwolenia.

Czy ustawa przewiduje taką możliwość?

Nie, to tylko wytyczne, w związku z tym nie stanowią prawa. Możemy dyskutować, czy to jest realne.

Te wytyczne teoretycznie są obowiązujące dla Głównego Inspektoratu Środowiska, więc jest w tym jakaś groźba, natomiast ta kwestia tylko częściowo porządkuje sytuację. Bo nie może być tak, że są operatorzy, którzy pobierają bardzo dużo kaucji – bo dzięki niskiej opłacie producenckiej, stanowiącej koszt systemu – mają wielu producentów. Czyli pobierają kaucję, mają część niezwróconej kaucji z nazwijmy to depozytu konsumenckiego oraz przychody z opłaty producenckiej. Czyli mają pieniądze, a nie prowadzą fizycznie zbiórki lub jest ona bardzo niewielka.

Ilu jest takich operatorów?

Dziś na rynku jest sześciu, a w przyszłym roku może dojść dwóch kolejnych.

Dotyczy to więcej niż jednego. Natomiast najlepiej wie to ministerstwo, ponieważ my się takimi danymi nie wymieniamy. Chociaż znam sytuację poszczególnych operatorów, jeśli przesyłają mi dane o swojej zbiórce. Wtedy mogę wyciągać z nich ogólne wnioski.

Clearing fee prowadzi do pytania o sprzeczne sygnały z rynku. Czy polski system kaucyjny – w którym działa sześciu operatorów, ale nie jest wskazane, ilu ich może być maksymalnie, i w którym bardzo wiele kosztów musi być regulowanych przez rynek czy też przez umowy między operatorami – jest drogi?

System jest tak drogi, jak wysoka jest opłata producencka, czyli to, co producent napojów płaci swojemu operatorowi. Dziś stawki są bardzo niskie, bo system dopiero startuje, jest sporo nieodebranej kaucji. Ministerstwo, mając dane od wszystkich operatorów, twierdzi, że odebrana kaucja wynosi między 50 a 60 proc. Zatem 50 czy 40 proc. nieodebranej kaucji powoduje, że opłata producencka w początkowej fazie może być niska. Błędem jest mówienie teraz, że system kaucyjny jest drogi, bo opłata dla punktów zbiórki, czyli dla sklepów, jest wyższa niż w innych systemach europejskich. Ale one działają już od wielu lat. To dwie zupełnie różne kwestie. System multioperatorski jest systemem konkurencyjnym. Nie może być sytuacji, w której konkurencja powoduje, że system jest droższy, bo to stałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami ekonomii. –not. jer

Partner relacji: OK Operator Kaucyjny