Czuje się pani kontynuatorką kina Wajdy? Realizuje pani filmy zaangażowane, odnoszące się do palących bieżących problemów, jak on. To wpływ mistrza?

Myślę, że to bardziej kwestia mojego temperamentu. Poza tym niektórzy uważali, że bezpośrednie zaangażowanie Andrzeja Wajdy w tematy bieżące nastąpiło właśnie pod naszym wpływem – moim, jego żony Krysi Zachwatowicz oraz członków Zespołu Filmowego X. To było wzajemne inspirowanie się. Na pewno byliśmy sobie bliscy, jeśli chodzi o wrażliwość na to, co dzieje się wokół. W tym sensie czuję się kontynuatorką jego wizji.

A czy fakt, że twórca jest blisko wydarzeń, o których opowiada, które toczą się na bieżąco, jeszcze się nie uleżały, nie stwarza ryzyka, że wpadnie w pułapkę publicystyki filmowej?

Jeśli filmowiec nie potrafi spojrzeć na rzeczywistość z dystansem, nie powinien się brać za takie tematy. Natomiast nie uważam, że powinniśmy czekać, aż wszystko się ucukruje. Szczególnie dzisiaj. Wydarzenia pędzą w tak zawrotnym tempie, że jak będziemy czekać, nie nadążymy za nimi. Poza tym ja nie uważam, żeby w określeniu „publicystyka” było coś strasznie złego. Jeśli narracja jest uczciwa, praca została wykonana solidnie, stawiane są głębsze pytania, to czemu nie? Ważne jest, żeby projektować problem w przyszłość, uruchomić wyobraźnię i intuicję. Nie tylko relacjonować fakty, ale analizować, co się na ich podstawie buduje, co się może z nich zrodzić. Wajda zrobił „Człowieka z żelaza” praktycznie na bieżąco. Postrzegano to jako pewną interwencyjność polityczną. Ale oglądając film po latach, można śmiało powiedzieć, że przetrwał próbę czasu, jest nie tylko dokumentem tamtych lat, ale i doskonałym filmem, który dobrze się ogląda również z perspektywy współczesnego widza.

Jakim Andrzej Wajda był nauczycielem, partnerem w zawodzie? Był wymagający, krytyczny czy wyrozumiały? Bywał apodyktyczny czy stawiał na swobodę twórczą?

Był dla nas miły i uprzejmy. O tym, że bywał krytyczny, przekonaliśmy się dopiero po jego śmierci, gdy opublikowano „Notesy”, czyli dzienniki, które prowadził przez całe życie. Wyrażał tam ostre opinie na temat niektórych naszych filmów, zresztą swoich własnych również. Wiele osób ze środowiska filmowego było zszokowanych, przekonując się, co naprawdę myślał o niektórych produkcjach. Wcześniej w bezpośredniej rozmowie utrzymywał, że filmy mu się podobają. Była to taka konwencjonalna uprzejmość, Wajda był człowiekiem delikatnym, nie dążył do konfrontacji. Dochodziło do niej jedynie wtedy, gdy ktoś naprawdę boleśnie uderzył w jego wrażliwość, w jego poczucie prawdy. Poza takimi sytuacjami był bardzo wielkoduszny.

Filmy Wajdy były fenomenem pod względem uniwersalności. Mimo że osadzone były głęboko w polskiej rzeczywistości, nawiązywały do rodzimej historii, literatury, polskiego doświadczenia, zawojowały cały świat, nawet Azję. Z czego to wynika?

To jest ciekawe, bo Wajda rzeczywiście był bardzo polskim twórcą. Świat znał w sposób zapośredniczony, głównie przez sztukę, muzea czy krajobrazy. Nie mówił swobodnie w językach obcych, a mimo to udało mu się zainteresować swoją twórczością odbiorców za granicą. To zainteresowanie utrzymuje się zresztą do dziś. Poza tym, że miał talent filmowy, potrafił przekładać swoją wrażliwość i nasze lokalne doświadczenia na język uniwersalny. To było pewnie w jakiejś mierze intuicyjne, ale też musiało wynikać ze świadomego działania. Zależało mu na komunikacji z widzami. Szukał takiego języka komunikacji, który byłby zrozumiany w szerszym kontekście.

Jakie elementy decydują o uniwersalizmie języka kina?

To kwestia przekazu, który będzie zrozumiały emocjonalnie. Można stworzyć wartościowy, zrozumiały film, który ma siłę rażenia sięgającą poza terytorium Polski. Trzeba tylko odpowiednio się przygotować, przede wszystkim wyjaśnić dobrze kontekst. Kiedyś na festiwalu w Gdyni zasiadałam w międzynarodowym jury. Wśród ocenianych filmów była „Drogówka” Wojciecha Smarzowskiego, którego niezwykle cenię. Nagrody główne przypadły innym filmom, zaproponowałam, żeby nagrodzić „Drogówkę” za scenariusz. I wtedy okazało się, że nikt z tych cudzoziemskich jurorów nie zrozumiał intrygi tego filmu. Stało się tak, bo bardzo dużo istotnych informacji pojawiało się w dialogach, bohaterowie przerzucali się nazwiskami. Wszyscy chodzili w mundurach, nazywali się – z perspektywy obcokrajowców – dość podobnie. Jeśli więc ktoś nie znał polskich aktorów i nie był w stanie zapamiętać nazwisk postaci, nie mógł odczytać właściwie scenariusza. Przy czym dla Polaka nie było tu żadnych niejasności. Wzięłam to sobie do serca, robiąc kolejne filmy. Takie rzeczy trzeba uwzględniać, to jest część naszego rzemiosła. Andrzej zawsze dbał o to, by wszystko w filmie było zrozumiałe.

Reżyser „Popiołu i diamentu” pozostawał krytyczny wobec własnej twórczości, ale też targały nim obawy, czy podoła, czy zostanie dobrze zrozumiany, czy będzie w stanie zrobić coś wartościowego… Czy taka jest natura wszystkich twórców? Pani też miewa takie wątpliwości?

Nieustannie. Trudno, żeby było inaczej, chyba że ktoś pławi się w totalnym samozadowoleniu. Wie pani, to jest troszkę taka dwubiegunowa praca, od euforii do głębokiego załamania. W projekty filmowe angażuje się duże pieniądze, to ogromna odpowiedzialność, z tym wiąże się konieczność zmierzenia się z publicznym osądem, z oceną. Rozliczają nas z tego, czy widzowie przyjdą do kin. To ogromnie stresujące. Trzeba wypracować w sobie jakiś rodzaj odporności, starać się utrzymać równowagę wewnętrzną, wykazać się siłą i determinacją, bo przecież i po upadku trzeba się podnieść i robić swoje dalej. Ja taki pancerz wytworzyłam dość wcześnie, zmusiły mnie do tego pierwsze porażki, które mocno przechorowałam. Pancerz pomaga znosić niepowodzenia, ale z drugiej strony nie pozwala też cieszyć się tak jak kiedyś z sukcesu. Są dwie strony tego medalu. Andrzej też uzbroił się w taki pancerz. Zwykł mawiać: „Jeżeli film wyjdzie, to to jest nasz film, a jeśli nie wyjdzie, to jest mój film”. Te słowa są często przywoływane, jego podejście świadczy o ogromnej odpowiedzialności, ale i świadomości tego, jak bolesna może być porażka.

Znany był z tego, że specyficznie obsadzał role, dobierając aktorów nie tylko pod względem warsztatu i wyglądu, ale też osobowości. Czy pani ma podobne podejście?

Lubię aktorów, którzy są ciekawymi ludźmi i mają w sobie odwagę, są gotowi wychodzić ze strefy własnego komfortu, skłonni są do eksperymentowania. Andrzej bardzo przywiązywał się do niektórych aktorów, obsadzał ich ponownie w kolejnych filmach. Ja czasem to robię, ale bardziej mi zależy na tym, żeby spotkanie na linii bohater-aktor było jak najbardziej skrzące. Kocham aktorów, podobnie jak Wajda. Uważam, że to osobna rasa ludzi, gwiazda z Hollywoodu nie się różni specjalnie od aktora z prowincjonalnego teatru w Polsce. Są wielkoduszni, dają bardzo dużo z siebie – swoje ciało, emocje.

Wajda pozostawiał aktorom na planie dużo swobody?

Tak, oczekiwał wręcz, że wniosą coś od siebie. Pracując z aktorami, bardzo mało mówił. Dawał im przestrzeń do działania, patrzył na nich z przenikliwością, jakby chciał zajrzeć w głąb. Zachowało się sporo dokumentów, które pokazują Andrzeja w trakcie kręcenia scen, wszystko tam widać jak na dłoni. Robił tak niebywałe, tak emocjonalne miny! To było cudowne. Dawał im nieprawdopodobną energię. To naprawdę działa. Fale przepływają do aktorów, gdy reżyser patrzy na nich z takim zaangażowaniem.

A czy pani też pozostawia aktorom tyle przestrzeni, co on? Pracuje pani w podobny sposób, czy ma jednak Pani trochę inną wizję?

Pracuję dość podobnie. Na pewno nigdy nie animuję. Oczywiście, daję im techniczne uwagi, żeby dostosowali się na przykład do jakichś zaplanowanych ruchów kamery. Ale z drugiej strony jest wiele scen, w których ważna jest spontaniczność i pełna swoboda, wtedy to kamera musi dostosować się do aktorów. Aktor jest dla mnie w tym całym układzie najważniejszy.