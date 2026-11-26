Na posiedzeniu w czwartek, 26 listopada, rosyjska izba niższa (Duma) przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o automatycznym przekazywaniu oszczędności emerytalnych Rosjan do nowego „długoterminowego programu oszczędnościowego” (LTP). Utworzył go dwa lata temu dekret rosyjskiego dyktatora, przypomina „The Moscow Times”.

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Zgodnie z dokumentem, gromadzenie kapitałowej części emerytur zakończy się 1 kwietnia 2027 r., a pieniądze obywateli zostaną przekazane do rezerw emerytalnych niepaństwowych funduszy emerytalnych i zaksięgowane na rachunkach LTP jako jednorazowa składka.

Oszczędności emerytalne trafią do budżetu Rosji

Decyzja dotknie zarówno klientów niepaństwowych funduszy emerytalnych (z łącznymi oszczędnościami w wysokości 3,6 biliona rubli), jak i „cichych” emerytów, czyli Rosjan, którzy nie złożyli wniosku o przeniesienie emerytur z państwowego banku rozwoju VEB (zgromadzili tam łącznie około 3 bilionów rubli). Jak wyjaśniło wcześniej Ministerstwo Finansów, utworzony zostanie państwowy „fundusz autoryzacyjny”, który będzie zarządzał aktywami „cichych” emerytów.

Według analityków Alfa-Banku, federalny rynek obligacji pożyczkowych, emitowanych przez Ministerstwo Finansów w celu sfinansowania deficytu budżetowego i wojny, otrzyma wsparcie. W przyszłym roku władze planują pożyczyć na rynku krajowym 6,1 biliona rubli, 5,8 biliona w 2028 roku i 5,7 biliona w 2029 roku. W rezultacie do końca dekady dług publiczny Rosji wzrośnie do 24,1 proc. PKB. Będzie to najwyższe zadłużenie od 2002 roku.

Ekonomista Igor Lipszic uważa, że oszczędności emerytalne ostatecznie zostaną przeznaczone na wojnę. „To zmarnowane inwestycje. Ale Rosjanie dotąd nie widzieli tych pieniędzy i nigdy ich już nie zobaczą. To próba zabrania ostatnich, starych zapasów z czasów przedwojennych. Fundusz kupi federalne obligacje dłużne, a w rezultacie wszystko zostanie wydane na wojnę i nic więcej” – podkreśla ekonomista. Obecnie fundusze emerytalne inwestują około połowy swoich portfeli w obligacje skarbowe (OFZ), a pozostałą część w obligacje korporacyjne i na giełdzie.

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Z „troski” o Rosjan i ich emerytury

Minister finansów Anton Siłuanow określił decyzję o przejęciu oszczędności emerytalnych „troską” o Rosjan. „Prawdziwym celem jest stworzenie zamkniętego zasobu kapitału długoterminowego, który państwo będzie mogło wykorzystać do realizacji własnych priorytetów inwestycyjnych – w czasie, gdy rynki zewnętrzne są zamknięte, a deficyt budżetowy rośnie” – pisze Aleksandra Prokopenko z Carnegie Center for Russia and Eurasia w Berlinie.

Program długoterminowego oszczędzania został uruchomiony w 2024 r. na polecenie Putina, ale nie zyskał popularności. Między 2024 a 2026 r. Rosjanie podpisali zaledwie 13 milionów umów w ramach nowej struktury, a kwota pozyskanych pieniędzy ledwo zbliżyła się do biliona rubli. Putin odpowiedział, wzywając rząd do aktywniejszego zachęcania obywateli do udziału w programie.

Igor Szuwałow, prezes państwowego banku VEB, który zarządza oszczędnościami emerytalnymi, stwierdził wcześniej, że państwo potrzebuje pieniędzy obywateli na „inwestycje w nowoczesne projekty technologiczne”. Jakie nowoczesne technologie powstają teraz w Rosji? Takie, które przydają się na wznieconej wojnie.

Jak przypomina Lipszic, początkowo idea funduszy emerytalnych miała na celu stworzenie w Rosji „długoterminowego pieniądza” w gospodarce. Umożliwiłby on długoterminowe inwestycje i zapewnił Rosjanom godziwe świadczenia wykraczające poza system bieda-emerytur odziedziczony po ZSRR. Jako model posłużył tu sprawdzony system chilijski.

„Każdy sensowny zagraniczny pomysł, gdy trafia do Rosji, albo natychmiast umiera, albo bardzo długo gnije. Rzadko zakorzenia się w swojej naturalnej formie, zazwyczaj mutuje, ulega silnej deformacji i w tej formie trwa” – mówi bez ogródek ekonomista.