Chiny staną w obliczu najwyższej stawki celnej wynoszącej 20 proc., która zostanie dodana do ceł w wysokości około 25 proc. nałożonych podczas pierwszej kadencji Trumpa. Stawka ta jest zgodna z rozejmem handlowym między USA a Chinami, który wygasa 10 stycznia. Jednak w przypadku zerwania rozejmu cło na chińskie towary wzrośnie do 40 proc., twierdzi przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer.

Reklama Reklama

Wietnamowi grozi stawka celna w wysokości 20 proc., jeśli osiągnie porozumienie handlowe z Waszyngtonem, która w przypadku niepowodzenia negocjacji wzrośnie do 35 proc.

Czytaj więcej Handel Administracja Trumpa proponuje nowe cła. Dotkną Chin i UE Administracja Donalda Trumpa planuje podnieść cła na towary chińskie o kolejne 20 proc. oraz produkty z Unii Europejskiej, Japonii, Korei Południow...

Subsydia i tania produkcja. Dlaczego USA nakładają nowe cła?

Greer powiedział, że cła, które wejdą w życie dopiero po przesłuchaniu publicznym 25 stycznia, mają na celu przeciwdziałanie „strategiom przemysłowym opartym na ukierunkowaniu na produkcję, tłumieniu płac i siły roboczej, wsparciu finansowym oraz innych praktykach zakłócających rynek”, które podważają amerykańską bazę produkcyjną.

Waszyngton od dawna oskarża Chiny o subsydiowanie przemysłu i zalewanie światowych rynków tanimi produktami, od stali po pojazdy elektryczne i produkty fotowoltaiczne. Pekin wcześniej ponownie wyraził swój sprzeciw wobec „wojen handlowych” i odrzucił zarzuty dotyczące nadwyżki mocy produkcyjnych, ale powstrzymał się od grożenia odwetem.

Reakcja Chin: „nadwyżka produkcji to fałszywa kwestia”

„Tak zwana nadwyżka produkcji jest kwestią fałszywą i Chiny sprzeciwiają się wykorzystywaniu jej jako pretekstu do manipulacji politycznych” – powiedział rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun, wzywając dwie największe gospodarki świata do utrzymywania stabilnych stosunków.

Cło 15 proc. na towary z UE. Stawki dla Japonii, Korei i Szwajcarii

Biały Dom zaproponował również maksymalne stawki celne w wysokości 18 proc. na towary importowane z Kambodży, Indonezji, Malezji, Tajlandii i Bangladeszu oraz 15 proc., w tym istniejące cła dla „krajów największego uprzywilejowania” – Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Indie, które nie osiągnęły jeszcze porozumienia handlowego z administracją Trumpa, zostaną obciążone stawką celną w wysokości 17 proc., jeśli porozumienie zostanie sfinalizowane lub stawką 25 proc., jeśli rozmowy się nie powiodą. Singapur otrzyma cło w wysokości 10 proc.

Greer powiedział CNBC, że proponowane limity są zgodne z umowami handlowymi zawartymi w zeszłym roku, które również obniżyły bariery dla amerykańskiego eksportu.

„Podtrzymujemy to, jeśli chodzi o nasze propozycje, ponieważ uważamy, że wiele z tych umów, które zawarliśmy, faktycznie rozwiązuje wiele problemów, które widzimy w zakresie nadmiernych mocy produkcyjnych lub też może do nich doprowadzić” – powiedział Greer. Dodał, że z propozycji wykluczono Meksyk i Norwegię, ponieważ nadal toczą się dochodzenia w sprawie ich praktyk handlowych.

Cła na Embraera i brazylijski cukier

Osobno przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych zaproponował nową 10-procentową stawkę celną na import gotowych brazylijskich samolotów komercyjnych Embraer oraz podniesienie ceł na import brazylijskiego cukru przekraczającego kwoty. Te działania mają skłonić Brazylię do skorygowania rzekomych nieuczciwych praktyk handlowych. Produkty te były wcześniej zwolnione z 25-procentowych ceł Donalda Trumpa na brazylijskie towary, które zostały nałożone w lipcu. Urzędnik amerykański powiedział agencji Reuters, że pomimo negocjacji istnieją „znaczne różnice” w sprawie zarzutów.

Perspektywa nowych barier handlowych ciążyła w środę największym parkietom w związku z ponowną przeceną akcji spółek z branży technologicznej. Główne amerykańskie indeksy spadły o ponad 1 proc., a zaawansowany technologicznie kompozyt Nasdaq (.IXIC) o ponad 3 proc.

„To kolejne przypomnienie, że choć uzasadnienie prawne ceł ciągle się zmienia, amerykański protekcjonizm staje się coraz trudniejszy do złagodzenia” – napisali analitycy ING.

Amerykanie chcą zniesienia ceł. Sondaż Reuters/Ipsos

Cła Trumpa przyczyniły się już do wyższych cen dla amerykańskich konsumentów, a sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzony po przegranej Republikanów w wyborach połówkowych wykazał, że 62 proc. respondentów popiera wysiłki na rzecz zniesienia zaporowych ceł Trumpa.