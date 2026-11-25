Administracja Donalda Trumpa planuje podnieść cła na produkty z 14 gospodarek, w tym Chin, Unii Europejskiej, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu i innych partnerów handlowych. Jako uzasadnienie wskazała nadwyżki mocy produkcyjnych. Nowe taryfy mogłyby zacząć obowiązywać najwcześniej w styczniu 2027 roku. W przypadku chińskich towarów proponowana stawka wynosi 20 proc., natomiast dla towarów z UE – 15 proc. z możliwym podniesieniem do 20 proc., jeśli istniejące wcześniej umowy handlowe nie byłyby respektowane. Plany te mają być rezultatem amerykańskiego dochodzenia dotyczącego nieuczciwych praktyk handlowych.

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Rzecznik KE Olof Gill poinformował w środę, że Bruksela przeanalizuje ustalenia amerykańskiego dochodzenia. Odniósł się również do zarzutów USA.

– Jednocześnie zdecydowanie odrzucamy założenie, jakoby Europa była źródłem strukturalnych nadwyżek mocy produkcyjnych. Wręcz przeciwnie, Europa należy do regionów najbardziej dotkniętych problemem nadwyżek mocy produkcyjnych – zaznaczył.

Gill przekazał, że KE podziela obawy Stanów Zjednoczonych dotyczące nadmiernych zdolności produkcyjnych w światowym przemyśle. Jak wyjaśnił, problem ten wynika w dużej mierze z polityki poszczególnych państw, a jego główne źródła znajdują się w krajach trzecich. Rzecznik wyraził również ubolewanie, że UE i USA nie podejmują w tej sprawie wspólnych działań.

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Rzecznik KE dodał, że Bruksela zamierza kontynuować rozmowy z administracją amerykańską, aby doprowadzić do realizacji porozumienia handlowego ogłoszonego w lipcu 2025 roku w szkockim Turnberry. Uzgodnienia przedstawili wówczas prezydent USA Donald Trump i przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Gill zapowiedział także, że KE będzie analizować możliwość rozszerzenia listy produktów objętych zwolnieniami z ceł lub obniżonymi stawkami.

Jak wynika z ustaleń zawartych w oświadczeniu UE-USA, łączne obciążenie celne towarów pochodzących z UE nie powinno przekraczać 15 proc. KE domaga się, by Stany Zjednoczone zastosowały się do tej zasady również przy wprowadzaniu nowych środków handlowych.

– Oczekujemy, że wszelkie środki wynikające z niniejszego dochodzenia będą w pełni respektować to ustalenie, również w przypadku ich stosowania łącznie z już obowiązującymi cłami – podkreślił rzecznik KE.