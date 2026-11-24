Ministerstwo zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym. Bony na nowych zasadach, shoty i szkło poza zbiórką
Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska przyznała podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu, że objęcie zbiórką opakowań typu „shot” było błędem i zostanie wycofane. Z obowiązku przyjmowania opakowań zwolnione mają zostać także duże apteki, natomiast jednorazowe butelki szklane nie trafią do systemu przynajmniej do jesiennych wyborów parlamentarnych w 2027 r. Termin ważności bonów kaucyjnych ma być dłuższy.
Podczas debaty poświęconej funkcjonowaniu systemu kaucyjnego wiceministra Anita Sowińska oceniła dotychczasowy etap jego wdrażania na „mocną czwórkę”. Jednocześnie zapowiedziała przygotowanie punktowych zmian w ustawie. Duża nowelizacja nie jest planowana przed wyborami.
Wśród zapowiedzianych korekt znalazło się wydłużenie ważności bonów kaucyjnych do 90 dni. Jak wskazała wiceszefowa ministerstwa klimatu i środowiska, wydane wcześniej stanowisko ministerstwa skłoniło już większość sieci handlowych do odejścia od 30-dniowego limitu, co rozwiązało ok. 80 proc. problemów zgłaszanych przez klientów, a wpisanie nowego terminu do ustawy ułatwi sklepom rozliczenia z operatorami.
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Planowanych zmian jest więcej. Chodzi m.in. o:
Wiceministra odniosła się również do kwestii włączenia do systemu kaucyjnego jednorazowych opakowań szklanych, takich jak butelki po alkoholu tzw. małpki. Jak powiedziała, wprowadzenie takiej zmiany nie jest planowane przynajmniej do wyborów w 2027 r. Wcześniej ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiadała, że jednorazowe szkło mogłoby zostać objęte systemem kaucyjnym w 2028 r.
Ministerstwo pracuje także nad podwyższeniem
opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganych poziomów
zbiórki, aby skuteczniej motywować producentów do uczestnictwa w systemie.
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