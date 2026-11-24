– Donalda Tuska pytajcie o swoich w państwowych spółkach. Jakoś dziwnie naszych znaleźli, a jego nie znaleźli. Poszukajcie głębiej – odpowiada Marek Sawicki z PSL na informacje „Rzeczpospolitej” o tym, że co najmniej 219 osób związanych z ugrupowaniami koalicji rządzącej zasiada obecnie w zarządach spółek Skarbu Państwa. Ponad połowa z nich to ludzie związani z PSL i Polską 2050, czyli Trzecią Drogą. Sawicki dziwi się, że „najmniej znaleziono towarzyszy od Czarzastego”.

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– Są gdzieś ludzie pozatrudniani z kompetencjami, przy normalnych konkursach – mówiła w programie „Graffiti" w Polsat News Barbara Nowacka, minister edukacji komentując listę nazwisk osób opublikowaną przez „Rzeczpospolitą".

Politycy odpowiadają na zarzuty po artykule „Rzeczpospolitej”

Ponad połowa osób zatrudnionych w państwowych spółkach, czyli 117 osób, jest związana z PSL i Polską 2050. Ponad 80 nazwisk przypada na środowisko Koalicji Obywatelskiej, a blisko 20 na Lewicę.

Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy i marszałek Sejmu, nie widzi w ujawnionej liście niczego, co mogłoby obciążać jego ugrupowanie. – Ja im pracy nie dawałem, tylko zostali zatrudnieni dzięki kwalifikacjom. Zresztą nie wszystkich znam, więc nie o każdym mogę się wypowiedzieć – komentuje artykuł „Rz” druga osoba w państwie. Czarzasty utrzymuje, że nie będzie reagował na nasze doniesienia. – Żadnej reakcji nie będzie, poza komentarzem z otwartą przyłbicą – mówi marszałek Sejmu. Lider Lewicy uważa, że nie jest to problem jego ugrupowania, gdyż spośród ponad 200 osób z jego formacją kojarzonych jest około 10.

Sprawę inaczej widzi Ryszard Petru, członek koalicji rządzącej, wcześniej kandydujący do Sejmu z list Trzeciej Drogi. – Ta lista pokazuje, że obietnica odpartyjnienia spółek nie została dotrzymana i dotyczy to wszystkich partii koalicji. Konkursy same niczego nie załatwią, jeśli o wyniku i tak decyduje legitymacja partyjna. Potrzebne są twarde reguły w ustawie: niezależni członkowie rad nadzorczych wybierani w otwartym naborze, pięć lat karencji dla polityków i osób pracujących dla partii oraz jawne wynagrodzenia w zarządach i radach. Taki projekt jest w Sejmie od 2024 r., a od maja 2024 r. leży w komisjach. Wystarczy go wyciągnąć z zamrażarki. Wtedy zobaczymy, kto naprawdę chce zmiany, a kto tylko o niej mówi. Warto też wrócić do dyskusji o prywatyzacji niektórych spółek. Po co państwo zarządza uzdrowiskami, hotelami czy nieruchomościami? – komentuje Petru. Wspomniany projekt dotyczący odpolitycznienia państwowych spółek zgłosiła Polska 2050.

Polska 2050 chciała zmian, ale projekty zostały zamrożone

Polska 2050 trzykrotnie zgłaszała projekty ustaw o zasadach zarządzania mieniem państwowym mające na celu „odpartyjnienie” i profesjonalizację zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Pierwszy projekt z 2024 r. zakładał naprawę ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, zmniejszenie liczebności władz oraz powołanie organu opiniującego kandydatów. Prace nad nim utknęły w komisjach sejmowych.

Drugi projekt, złożony w 2025 r. przez posłów klubu Polska 2050 – Trzecia Droga, miał na celu wprowadzenie kryteriów niezależności i apolityczności dla części składu rad nadzorczych (np. wymogu niebycia członkiem partii politycznej ani parlamentarzystą w określonym czasie przed powołaniem), a także położenie nacisku na kwalifikacje zawodowe.

Równolegle w 2026 r. procedowano nowelizacje ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dotyczące m.in. wymogów doświadczenia dla członków organów nadzorczych, apolityczności oraz narzędzi nadzoru właścicielskiego. Bez rezultatu.

Na liście „Rz” znajdują się również posłowie z Polski 2050. Paweł Śliz, były szef klubu parlamentarnego Polska 2050, zauważa, że z jego formacją związanych jest na liście jedynie 10 osób zatrudnionych w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Są to spółki powiązane z poszczególnymi gminami. – Czynnych działaczy z Polski 2050 naliczyłem trzech – mówi nam Śliz.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, wcześniej związana z Polską 2050, a obecnie z partią Unia Centrum, mówi nam, że zmiany w SSP musiały zostać przeprowadzone, gdyż zasiadali w nich „nominaci z PiS bez wykształcenia i kompetencji”. Artykułu „Rz” nie komentuje, ponieważ go nie czytała. – Czy my zatrudnialiśmy niekompetentnych? Czy zatrudnialiśmy osoby powiązane rodzinnie? – pyta retorycznie minister z koalicji rządowej.

Czy obsadzanie spółek Skarbu Państwa „swoimi” zaszkodzi koalicji 15 października?

Na listę osób zatrudnionych w SSP i związanych z partiami rządzącymi oburzają się politycy PiS.

„To kolejny skandal rządu Tuska" – grzmiał w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak. ” Klub „samych swoich” – tak wygląda odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa według koalicji Tuska! 219 osób związanych z KO, PSL, Polską 2050 i Lewicą w zarządach i radach nadzorczych państwowych spółek! Miało nie być kolesiostwa, miały być kompetencje i transparentne konkursy. A dziś rząd ze spółek skarbu państwa zrobił układ biznesowo-towarzyski. Panie Tusk, gdzie są zapowiadane dymisje? Czy zasada „żadnych znajomych w spółkach” obowiązuje wszystkich, czy tylko politycznych przeciwników?” – pisze Błaszczak. W podobnym duchu na platformie X wypowiedział się Daniel Obajtek, polityk PiS, który za rządów tej partii został prezesem Orlenu.

– Tego typu sprawy w polskiej polityce nie dziwią już nikogo, zatem również nie szkodzą. Błąd popełniła zwłaszcza KO, ale ten błąd nie polega na obsadzie spółek, bo tak robią wszyscy i nie tylko w Polsce. Problem polega na tym, że partia Tuska na początku swojej działalności, a także później, próbowała przekonywać, że możliwe jest sprawowanie władzy nad państwem i instytucjami publicznymi oraz samorządowymi bez politycznego nadzoru. Samo obsadzanie jest polityczną normą, a KO zbiera żniwo tego, że próbowała przekonać nas, iż można inaczej i że mitycznymi fachowcami z rynku da się obsadzić sektor publiczny – zauważa prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Koalicji 15 października ani KO to nie zaszkodzi, bo nie ma to dzisiaj żadnego znaczenia. Wzajemne wypominanie sobie tego przez główne partie polityczne jest niepoważne i prowadzi do absurdalnych twierdzeń, że rząd Tuska miałby rządzić za pomocą fachowców z PiS, a rząd PiS – za pomocą fachowców z KO, Lewicy i PSL. To się nie wydarzy – dodaje prof. Chwedoruk.