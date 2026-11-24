W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Jensen Huang wraca do Nvidii. Akcje spółki wzrosły o ponad 30 proc.

Rada dyrektorów Nvidii jednogłośnie przywróciła Jensena Huanga na stanowiska prezesa, dyrektora generalnego oraz członka zarządu firmy. Decyzja zapadła zaledwie 11 dni po jego rezygnacji. Jeszcze kilka dni wcześniej rada wykluczała możliwość jego powrotu.

Na zmianę decyzji miała wpłynąć zgoda amerykańskiej administracji, która uznała, że powrót Huanga nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Za powrotem szefa Nvidii opowiedział się również Donald Trump.

Rezygnacja Huanga wcześniej wywołała wyprzedaż akcji Nvidii i dołożyła się do pogorszenia nastrojów na rynkach. Tym bardziej euforyczna była reakcja inwestorów na jego powrót. W poniedziałek akcje Nvidii zyskały ponad 30 proc., a wzrosty objęły nie tylko Wall Street i spółki technologiczne, lecz także europejskie indeksy oraz rynki surowcowe.

Trudno jednoznacznie ocenić, jak dużą część poniedziałkowego odbicia wywołała informacja o powrocie Huanga, a jaką odreagowanie po wcześniejszych spadkach. Ostatnie dni przyniosły jednak dużą zmienność na rynkach, co może mieć znaczenie dla części inwestorów.

Czytaj więcej Giełda Inwestorzy rzucili się na akcje wraz z powrotem Huanga Wygląda na to, że Jensen Huang na nowo przejmuje kierownictwo Nvidią. Wiadomość ta w poniedziałek wywołała euforię na rynkach akcji, a sama Nvidia...

Polityczne powiązania menadżerów spółek kolejowych

W „Rzeczpospolitej” Piotr Wróblewski opisuje menadżerów spółek kolejowych, którzy mają być powiązani z polityką. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział w rozmowie z gazetą, że w kolejowych spółkach pracują menadżerowie z polityczną ochroną.

Jak wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”, w spółkach kolejowych można znaleźć osoby, które do niedawna startowały z list wyborczych lub są związane przede wszystkim z Polskim Stronnictwem Ludowym. Dotyczy to głównie grupy PKP. Wiceprezesem PKP SA jest Dariusz Grajda, wieloletni polityk PSL, który do 2024 r. był radnym powiatu otwockiego. Na kluczowych stanowiskach menadżerskich w spółce ma znajdować się także czterech dyrektorów powiązanych politycznie z PSL.

Politycznych powiązań nie brakuje również w PKP Intercity i Wars SA. Także w tych spółkach znajdują się menadżerowie i członkowie rad nadzorczych związani z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Niemiecka gospodarka pokazuje oznaki poprawy

Najnowsze dane PMI wskazują na dalszą poprawę aktywności biznesowej w strefie euro. Szczególnie dobrze wypadają Niemcy, gdzie w listopadzie odnotowano najwyższy od ponad czterech lat odczyt dla sektora produkcji oraz najlepszy od ponad roku wynik dla usług.

Poprawa w Niemczech jest związana między innymi ze skokowym wzrostem nowych zamówień. W przemyśle przełożyło się to również na pierwszy od 2023 r. wzrost zatrudnienia.

Na drugim biegunie znalazła się Francja, gdzie aktywność spada zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym. Nadzieję na poprawę sytuacji dają jednak deklaracje francuskich firm przedstawione podczas szczytu biznesowego Choose France.

Francuskie przedsiębiorstwa zaprezentowały ponad 270 projektów przemysłowych o łącznej wartości ponad 42 mld euro. Z tej kwoty 15 mld euro ma przypaść na nowe inwestycje, między innymi w przemyśle energetycznym i lotniczym.

Bruksela wszczyna kolejne dochodzenie dotyczące importu z Chin

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie gwałtownego wzrostu importu żywic kompozytowych oraz materiałów z włókna szklanego. Produkty te są wykorzystywane między innymi w instalacjach OZE oraz w sektorze zbrojeniowym.

Bruksela nie wskazała wprost Chin jako celu postępowania, jednak to właśnie z tego kraju pochodzi większość materiałów objętych dochodzeniem. Komisja bada więc sytuację na rynku, na którym rośnie import produktów wykorzystywanych między innymi przez europejski przemysł energetyczny.

Sprawa wpisuje się w szersze napięcia handlowe między Unią Europejską a Chinami. Jednocześnie europejskie firmy i organizacje z sektora czystych technologii oraz energetyki ostrzegają przed cięciami w Europejskim Funduszu Konkurencyjności.

Przedsiębiorstwa argumentują, że ograniczenie środków z budżetu UE zmniejszyłoby możliwości skalowania produkcji w Europie i utrudniło europejskim firmom konkurowanie z przedsiębiorstwami ze Stanów Zjednoczonych i Chin.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.