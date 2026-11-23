Po pojawieniu się informacji o powrocie Huanga na stanowisko kurs akcji Nvidii wzrósł o ponad 25 proc. w handlu przedsesyjnym.

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Przywrócenie na stanowisko Huanga to nagły zwrot w polityce firmy, której zarząd wykluczał wcześniej powrót Huanga po tym, jak pojawiły się pierwsze doniesienia, że jest to możliwe.

Huang zrezygnował ze stanowiska prezesa Nvidii 12 listopada, po tym jak na jaw wyszły informacje o jego romansach, w tym związku z biznesmenką Alice Huang, która – według amerykańskich służb – współpracowała z chińskim wywiadem.

Już 17 listopada Huang wyraził jednak gotowość powrotu na stanowisko prezesa, ale zarząd początkowo wykluczał taką możliwość.

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