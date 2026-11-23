W ubiegłym tygodniu rosyjskie media biznesowe, m.in. „Kommiersant” i RBK poinformowały o sprzedaży 49 proc. udziałów w KDL, firmie obsługującej 575 laboratoriów medycznych, zamkniętemu funduszowi inwestycyjnemu Project Invest Plus. To jedna z pięciu największych sieci laboratoriów w Rosji.

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W depeszach nie podano jednak ważnej informacji. Jak donosi rosyjski portal Agenctwo, funduszem zarządza Capital Invest Management, należące z kolei w całości do Funduszu Newskiego, będącego częścią tajnego imperium biznesowego wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz byłego prezydenta i premiera Dmitrija Miedwiediewa.

Wartość pakietu nie została ujawniona. Agenctwo wskazuje, że rok temu wartość KDL szacowano na 31 miliardów rubli (ponad 1,5 mld zł). W 2025 r. przychody firmy wzrosły ponad dwukrotnie, a zysk netto wyniósł 166 milionów rubli (ok. 8,2 mln zł).

Źródło Agenctwa z rynku usług medycznych przekazało, że transakcję pilotował syn polityka Ilja Miedwiediew.

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Miedwiediew bogaci się od lat

Środowiska opozycyjne i dziennikarze od lat badają majątek Dmitrija Miedwiediewa. W 2017 r. Fundacja Antykorupcyjna założona przez Aleksieja Nawalnego powiązała byłego prezydenta z siecią fundacji, które były właścicielami wielu rezydencji m.in. w prestiżowej moskiewskiej Rublowce, Soczi, obwodzie kurskim i Petersburgu. Organizacje dysponowały też winnicami w Rosji i we Włoszech oraz dwoma jachtami.

Projekt śledczy „Sistema” w 2025 r. ujawnił, że aktywa fundacji związanych z Miedwiediewem znacząco wzrosły od początku wojny z Ukrainą. 15 takich organizacji powiększyło swój majątek z 23,5 mld rubli do 86 mld rubli (blisko 4,3 mld zł).