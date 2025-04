Liczne biznesy Dmitrija Miedwiediewa. Gigantyczna posiadłość ukryta nad Wołgą

Po rozpętanej na Ukrainie wojnie zarobił rekordowe 8 mld rubli (370 mln zł) i wykorzystał je na rozbudowę i doposażenie swojej „tajnej" rezydencji. Zajmuje ona powierzchnię trzykrotnie większą niż Kreml.

Reklama

Firmy i fundusze związane z zastępcą szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrijem Miedwiediewem osiągnęły w 2024 r. 8 mld rubli (370 mln zł) zysku, co było dla nich kwotą rekordową. Wynika to ze sprawozdań finansowych, które zostały przeanalizowane przez „Toczka” (Pointmedia.io, gdzie domena .io oznacza Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego). Jest to międzynarodowa, niezależna rosyjskojęzyczna gazeta internetowa, która powstała rok po wybuchu wojny na Ukrainie. Trzon zespołu dziennikarskiego przeszedł do tego projektu z wydawnictwa Open Media, które zakończyło działalność w sierpniu 2021 r. na skutek działań rosyjskiego reżimu.

Na czym zarabia Miedwiediew? Winnice w Toskanii, fundacje, Gazprombank

Według gazety najlepsze wyniki w „imperium” Miedwiediewa osiągnęła firma „FinconsultingK”, będąca właścicielem winnic w Toskanii. Jeśli w 2023 r miała stratę w wysokości 941 mln rubli, to w 2024 r. osiągnięto zysk w wysokości 4,1 mld rubli. Także trzykrotnie zwiększył zysk Funduszu Wsparcia Olimpijskich Sportów Zimowych – z 772 mln do 2,5 mld rubli. Czy jakieś sporty oprócz tego „uprawianego” przez Miedwiediew na tym skorzystały – nie wiadomo. Zysk „Fundacji Gradisława”, będącej właścicielem posiadłości Miedwiediewa leżącej na wysokiej skarpie nad Wołgą pod miastem Plos, wzrósł również z 865 mln rubli do 926 mln rubli.