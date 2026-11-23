– Chciałbym podkreślić, że działania we wszystkich tych trzech lokalizacjach miały bardzo szeroki zakres, bardzo dużo osób zaangażowało się w czynności – powiedział przedstawiciel lubelskiej prokuratury.

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Jak przekazał, prokuratura zakończyła już czynności w dwóch z trzech miejsc upadku rakiet: w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski) i Rudniku (pow. niżański). W Mołodyczu (pow. jarosławski) czynności zostały dziś rano wznowione.

Rosyjskie rakiety na terenie Polski. Prokuratura: hipoteza o trzech wybuchach jest prawidłowa

– Dopóki nie będziemy mieli opinii biegłych, nie będziemy mogli odpowiedzieć, czy i z jakim materiałem wybuchowym mieliśmy do czynienia – stwierdził prokurator.

Jak wcześniej informowała prokuratura, z oględzin miejsca zdarzenia w Nowym Lipowcu wynika, że mogło tam dojść do wybuchu – znaleziono szczątki pocisku i zidentyfikowano lej powybuchowy.

– Takie same elementy są w Mołodyczu i Rudniku. Hipoteza co do tego, że doszło do eksplozji materiałów wybuchowych, jest jak najbardziej prawidłowa – powiedział prokurator, podkreślając, że brak jest informacji o ewentualnych możliwych wybuchach jeszcze przed kontaktem z ziemią.

– Żadnych poważnych uszkodzeń w mieniu nie było – przekazał prokurator

Zdaniem prokuratora, lej po wybuchu w Nowym Lipowcu jest mniejszy od tego, który pojawił się w wyniku eksplozji rakiety w Tarnawie-Kolonii w lipcu 2026 roku. Tamten lej miał średnicę 10 i głębokość 5 metrów.

Rosyjskie rakiety nad Polską w Nowym Lipowcu, Rudniku i Mołodyczu

Jak informowaliśmy w niedzielę, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę w piątek 20 listopada doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w trzech miejscach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Prokuratura już wtedy informowała, że we wszystkich trzech lokalizacjach znaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących CH-101. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, co nie znalazło potwierdzenia w ustaleniach śledczych, że obiekt w Mołodyczu był prawdopodobnie dronem odrzutowym.