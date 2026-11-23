Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę na 2 mld zł kredytu ramowego na realizowany przez BGK program Społecznego Budownictwa Czynszowego – wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej EBI.

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„Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości mieszkań na wynajem dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach” – podał EBI.

Poinformował, że proponowane finansowanie EBI to 2 mld zł (465 mln euro), a koszt projektu to 4 mld 444 mln zł (1 mld 34 mln euro).

Tanie mieszkania na wynajem w Polsce. BGK i EBI sfinansują 8750 lokali

EBI dodał, że kredyt ramowy pomoże pośrednikowi finansowemu w sfinansowaniu budowy i remontu około 8750 mieszkań socjalnych i mieszkań czynszowych o przystępnych cenach w Polsce w ramach rządowego programu budownictwa mieszkaniowego.

Pod koniec kwietnia BGK poinformował, że w 2026 r. przyjmie i zakwalifikuje wnioski o udzielenie preferencyjnych kredytów w ramach programu SBC (Społeczne Budownictwo Czynszowe) na rekordową kwotę ponad 2 mld zł.

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Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju; wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Jak informuje EBI na swojej stronie internetowej, Grupa EBI, składająca się z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, jest finansowym ramieniem Unii Europejskiej. Od momentu powstania w 1958 roku EBI zainwestował ponad bilion euro.