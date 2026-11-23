– Chcemy przejść z roli odbiorcy technologii kosmicznej do pozycji ich dostawcy. Strategia będzie kłaść nacisk na rozwój własnych mocy i zdolności technologicznych oraz budowania możliwości samodzielnego wykorzystania kosmosu. Chcemy, by polski sektor kosmiczny był konkurencyjny i miał własne zdolności przy jednoczesnym wpięciu go w europejski ekosystem kosmiczny – mówi „Rzeczpospolitej” wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.

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Chodzi o nową strategię dla polskiego przemysłu kosmicznego, nad którą pracuje rząd. Dokument będzie zakładał, że do 2040 r. Polska stanie się jednym z europejskich liderów zdolności kosmicznych. Główna zmiana wobec obecnie obowiązującego podejścia do technologii przyszłości dotyczy odejścia od korzystania z zagranicznych usług kosmicznych na rzecz samodzielnego rozwijania, wytwarzania i wykorzystywania własnych zdolności.

– Strategia będzie łączyć cele bezpieczeństwa państwa, autonomii technologicznej i rozwoju gospodarczego – dodaje Jaros.

Obecnie trwają konsultacje w trójkącie administracja-przemysł-nauka. Formalny proces akceptacji dokumentu ma nastąpić w I kwartale 2027 r. Jak słyszmy w resorcie, strategia ma być przyjęta przez Radę Ministrów w III kwartale przyszłego roku.

Strategia przewiduje też większą aktywność Polski na arenie międzynarodowej, choćby w pracach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także bliższą współpracę w obszarze kosmiczno-obronnym na poziomie NATO.

500 mln zł na kosmiczne innowacje. BGK szuka przyszłych liderów

Nowa strategia to niejedyne paliwo, jakie do produkcji polskich satelitów, sond czy systemów łączności dostarczy sektor publiczny. W 2027 r. branża będzie rosnąć dzięki 500 mln zł, jakie z funduszu Vinci Space Tech Fund uruchomi Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozmowy z potencjalnymi beneficjentami już trwają.

– Pierwszych umów inwestycyjnych spodziewamy się na początku przyszłego roku. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi spółkami portfelowymi. Naszym celem jest wybór spółek o największym potencjale wzrostu i znaczeniu dla rozwoju technologii kosmicznych – deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes BGK, Mirosław Czekaj. Strategia Vinci Space Tech Fund zakłada jednorazowe inwestycje na poziomie 10–100 mln zł.

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Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego i dyrektor ds. rozwoju w firmie GMV Polska, pytany przez nas, czy 500 mln zł to nie jest zbyt skromna kwota, by miała znaczenie dla branży – biorąc pod uwagę jej ogromną kapitałochłonność – przekonuje, że te pieniądze należy traktować przede wszystkim jako „bardzo ważny impuls” dla sektora.

– Na tę kwotę należy patrzeć w szerszym kontekście. Pół miliarda złotych z BGK ma być uzupełnieniem koła inwestycyjnego, obejmującego zarówno kapitał prywatny, jak i środki publiczne. Polski sektor kosmiczny, który obecnie rozwija się w bardzo szybkim tempie, potrzebuje tych inwestycji, aby nie stracić swojej dynamiki – tłumaczy. I choć przyznaje, że pieniądze te nie będą w stanie znacząco wpłynąć na rynek europejski, to na poziomie krajowym będą odczuwalnym stymulantem dla badań i rozwoju.

Polska chce wychować własnych gigantów na miarę ICEYE

Partnerem strategicznym Vinci Space Tech Fund będzie spółka ICEYE, która posiada największą na świecie konstelację satelitów wyposażonych w radary z tzw. syntetyczną aperturą. Choć prezesem i współzałożycielem giganta jest Polak Rafał Modrzewski, to firma wyrosła na ziemi fińskiej i dziś na świecie kojarzona jest przede wszystkim z Finlandią. „Kosmiczna” ofensywa polskiej administracji planowana od 2027 r. ma zapobiec takim sytuacjom w przyszłości – polscy przedsiębiorcy, naukowcy i wizjonerzy mają dostać narzędzia i kapitał, by kolejne firmy – być może równie przełomowe, jak ICEYE – mogli rozwijać w Polsce i pod biało-czerwoną flagą. Takich możliwości w 2014 r. Modrzewski nie miał.

– Wiemy, jakim wyzwaniem jest pozyskanie kapitału na wzrost i jak wiele zależy od wsparcia merytorycznego, by ten wzrost odpowiednio poprowadzić. Dlatego dobrze, żeby powstające spółki miały łatwiejszy dostęp do kapitału w Polsce – mówi dziś o ruszającym w przyszłym roku funduszu BGK, Rafał Modrzewski.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreśla, że rozwój krajowej technologii kosmicznej to nie tylko kwestia mierzona efektami komercyjnymi, ale także wzrostem bezpieczeństwa Polski. – W sektorze kosmicznym widzimy dziś rozwiązania, które pozwalają szybciej reagować na zagrożenia, lepiej chronić infrastrukturę krytyczną, wspierać bezpieczeństwo energetyczne oraz monitorować sytuację na naszym terytorium i w jego otoczeniu – mówi Domański.

W tym tygodniu Modrzewski poinformował, że ICEYE chce rozszerzyć swoje portfolio o zdolności budowy i wynoszenia rakiet. Spółka złożyła ofertę na zakup 100 proc. akcji spółki Avio, która produkuje rakiety Vega. Być może część zadań dotycząca nawigacji i sterowania rakietą przypadnie Warszawie, bo we wrześniu ICEYE otworzyła w stolicy swoje Centrum Technologii Satelitarnych.

Światowy przemysł kosmiczny spotka się w Poznaniu

Działania MRiT i BGK zbiegają się w czasie z dwoma innymi wydarzeniami – tym razem już o skali międzynarodowej – które w 2027 r. nadadzą pędu branży kosmicznej nad Wisłą.

Na przełomie września i października Poznań przyjmie coroczny Międzynarodowy Kongres Astronautyczny (IAC), którego znaczenie wykracza już poza branżę – przemysł kosmiczny stał się już bowiem orężem politycznym i nieodzowną częścią strategii militarnych poszczególnych krajów. Tegoroczny kongres w Antalyi otwierał prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan, czym znacząco podniósł rangę i prestiż tego cyklicznego wydarzenia.

– Do Poznania przyjadą naukowcy, inżynierowie, największe firmy technologiczne i politycy z całego świata. To w Polsce będzie się rozmawiać o kierunkach polityki kosmicznej na kolejne lata – wyjaśniał w niedawnej rozmowie z „Rz” Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej i przewodniczący komitetu przygotowującego IAC 2027.

I choć formalnym organizatorem wydarzenia będzie Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (IAF), to Polska – jako gospodarz – będzie miała przywilej budowania agendy i narzucania tematów i kierunku debaty. Przykład? Polska nie zgodzi się na przyjazd do Poznania przedstawicieli Roskosmosu, czyli Rosyjskiej Agencji Kosmicznej.

To właśnie podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Poznaniu rząd ma zaprezentować strategię kosmiczną na kolejne lata. Przyznanie Polsce po 63 latach prawa goszczenia najważniejszych osób i instytucji z branży kosmicznej można odbierać jako wyraz rosnącego znaczenia naszego kraju w globalnej układance.

Nowe centrum ESA w Polsce. Warszawa zyska strategiczną rolę

Podobnie można odczytywać decyzję Europejskiej Agencji Kosmicznej o umieszczeniu w Warszawie nowopowstałego centrum bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysowego ESA. Polskie biuro ma uzupełniać działalność głównej siedziby Agencji w Paryżu oraz blisko współpracować z innymi regionalnymi centrami, w tym z Europejskim Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Kosmicznej w Belgii. Warszawa ma specjalizować się w testowaniu i walidacji technologii bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej łączności satelitarnej nowej generacji.

Dyrektor Generalny ESA, Josef Aschbacher uzasadniał wybór Polski tym, że staliśmy się „jedną z sił napędowych europejskiego sektora kosmicznego”, a ESA będzie mogła korzystać „z rosnącej wiedzy polskich ekspertów”. Na razie wciąż toczą się rozmowy z polskim rządem o sprawach technicznych dotyczących umiejscowienia w Polsce tej placówki, jednak plan przewiduje, że warszawskie biuro rozpocznie działalność w 2027 r.

Dodanie Warszawy do mapy oddziałów ESA ma być fundamentem budowania mocnej pozycji Polski w międzynarodowym łańcuchu wartości, czyli celu, który znajdzie się w rządowej strategii. Polska jest członkiem ESA od 2012 r. i systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie w działalność organizacji – tylko na lata 2026–2028 zadeklarowaliśmy składkę w wysokości 731 mln euro. Dla porównania – w 2012 r. nasz wkład wynosił 28,9 mln euro, a w 2022 r. – 44,8 mln euro.

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Polska ma już kosmiczne kompetencje. Teraz musi je przekuć w biznes

Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego hołduje narracji, zgodnie z którą polskie przedsiębiorstwa i uczelnie powinny szukać dla siebie nisz, w których mogłyby wieść prym o zasięgu kontynentalnym. O znalezienie niezagospodarowanego ogniwa w łańcuchu powiązań przemysłu kosmicznego może być stosunkowo łatwo, bo sektor kosmiczny przeżywa okres intensywnego rozwoju, a nowe segmenty rynku i możliwości naukowo-biznesowe pojawiają się w nim znacznie częściej niż w innych branżach technologicznych. W czym więc moglibyśmy się specjalizować?

– Musimy inwestować w krytyczne technologie, produkty i rozwiązania, których brakuje w Europie. Europa wciąż poszukuje dostawców rozwiązań zwiększających autonomię łączności, nawigacji i obserwacji, a także w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów kosmicznych, zaawansowanych systemów sterowania i nawigacji, oprogramowania pokładowego oraz odbiorników GNSS – wymienia Paweł Wojtkiewicz.

Z kolei Europejska Agencja Kosmiczna chwali nas za wielobranżowość i uniwersalność naukowców i specjalistów.

– Od momentu przystąpienia do ESA Polska rozwija coraz bardziej zróżnicowany sektor kosmiczny. Firmy, instytuty badawcze oraz uczelnie wykształciły kompetencje w różnych obszarach łańcucha wartości sektora kosmicznego i uczestniczą w szerokim wachlarzu działań prowadzonych przez nas – pisze w komentarzu dla „Rz” ESA.

Wymienia przy tym poddziedziny, w których polska myśl technologiczna nabiera znaczenia: platformy chmurowe zapewniające dostęp do danych z programu Copernicus, elementy konstrukcyjne i mechanizmy dla statków kosmicznych, segment naziemny systemów nadzoru i śledzenia obiektów kosmicznych, instrumenty optyczne, podsystemy napędowe, urządzenia radiowe czy pokładowe systemy przetwarzania danych i oprogramowanie.

– Stanowi to solidną podstawę dla dalszego rozwoju technologicznego i przemysłowego Polski. Obejmuje to m.in. możliwość objęcia przewodniej roli w przyszłych misjach kosmicznych (naukowych, eksploracyjnych lub związanych z serwisowaniem satelitów na orbicie), a także rozwój podsystemów robotycznych, sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych – wskazują przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przemysł kosmiczny w Polsce wciąż jest relatywnie niewielki. W raporcie „Polski sektor kosmiczny 2025” oszacowano, że w branży działa jedynie ok. 170 podmiotów, które zatrudniają ok. 3 tys. osób. Wartość tego segmentu gospodarki to ok. 5,3 mld zł, a roczne przychody oscylują wokół 300 mln zł. Jednocześnie autorzy opracowania, eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu, przewidują, że do 2035 r. globalna gospodarka kosmiczna doświadczy „niezwykłego wzrostu” i osiągnie wartość 1,8 bln dol.