Polska chce zostać kosmiczną potęgą
– Chcemy przejść z roli odbiorcy technologii kosmicznej do pozycji ich dostawcy. Strategia będzie kłaść nacisk na rozwój własnych mocy i zdolności technologicznych oraz budowania możliwości samodzielnego wykorzystania kosmosu. Chcemy, by polski sektor kosmiczny był konkurencyjny i miał własne zdolności przy jednoczesnym wpięciu go w europejski ekosystem kosmiczny – mówi „Rzeczpospolitej” wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
Chodzi o nową strategię dla polskiego przemysłu kosmicznego, nad którą pracuje rząd. Dokument będzie zakładał, że do 2040 r. Polska stanie się jednym z europejskich liderów zdolności kosmicznych. Główna zmiana wobec obecnie obowiązującego podejścia do technologii przyszłości dotyczy odejścia od korzystania z zagranicznych usług kosmicznych na rzecz samodzielnego rozwijania, wytwarzania i wykorzystywania własnych zdolności.
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– Strategia będzie łączyć cele bezpieczeństwa państwa, autonomii technologicznej i rozwoju gospodarczego – dodaje Jaros.
Obecnie trwają konsultacje w trójkącie administracja-przemysł-nauka. Formalny proces akceptacji dokumentu ma nastąpić w I kwartale 2027 r. Jak słyszmy w resorcie, strategia ma być przyjęta przez Radę Ministrów w III kwartale przyszłego roku.
Strategia przewiduje też większą aktywność Polski na arenie międzynarodowej, choćby w pracach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także bliższą współpracę w obszarze kosmiczno-obronnym na poziomie NATO.
Nowa strategia to niejedyne paliwo, jakie do produkcji polskich satelitów, sond czy systemów łączności dostarczy sektor publiczny. W 2027 r. branża będzie rosnąć dzięki 500 mln zł, jakie z funduszu Vinci Space Tech Fund uruchomi Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozmowy z potencjalnymi beneficjentami już trwają.
– Pierwszych umów inwestycyjnych spodziewamy się na początku przyszłego roku. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi spółkami portfelowymi. Naszym celem jest wybór spółek o największym potencjale wzrostu i znaczeniu dla rozwoju technologii kosmicznych – deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes BGK, Mirosław Czekaj. Strategia Vinci Space Tech Fund zakłada jednorazowe inwestycje na poziomie 10–100 mln zł.
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Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego i dyrektor ds. rozwoju w firmie GMV Polska, pytany przez nas, czy 500 mln zł to nie jest zbyt skromna kwota, by miała znaczenie dla branży – biorąc pod uwagę jej ogromną kapitałochłonność – przekonuje, że te pieniądze należy traktować przede wszystkim jako „bardzo ważny impuls” dla sektora.
– Na tę kwotę należy patrzeć w szerszym kontekście. Pół miliarda złotych z BGK ma być uzupełnieniem koła inwestycyjnego, obejmującego zarówno kapitał prywatny, jak i środki publiczne. Polski sektor kosmiczny, który obecnie rozwija się w bardzo szybkim tempie, potrzebuje tych inwestycji, aby nie stracić swojej dynamiki – tłumaczy. I choć przyznaje, że pieniądze te nie będą w stanie znacząco wpłynąć na rynek europejski, to na poziomie krajowym będą odczuwalnym stymulantem dla badań i rozwoju.
Partnerem strategicznym Vinci Space Tech Fund będzie spółka ICEYE, która posiada największą na świecie konstelację satelitów wyposażonych w radary z tzw. syntetyczną aperturą. Choć prezesem i współzałożycielem giganta jest Polak Rafał Modrzewski, to firma wyrosła na ziemi fińskiej i dziś na świecie kojarzona jest przede wszystkim z Finlandią. „Kosmiczna” ofensywa polskiej administracji planowana od 2027 r. ma zapobiec takim sytuacjom w przyszłości – polscy przedsiębiorcy, naukowcy i wizjonerzy mają dostać narzędzia i kapitał, by kolejne firmy – być może równie przełomowe, jak ICEYE – mogli rozwijać w Polsce i pod biało-czerwoną flagą. Takich możliwości w 2014 r. Modrzewski nie miał.
– Wiemy, jakim wyzwaniem jest pozyskanie kapitału na wzrost i jak wiele zależy od wsparcia merytorycznego, by ten wzrost odpowiednio poprowadzić. Dlatego dobrze, żeby powstające spółki miały łatwiejszy dostęp do kapitału w Polsce – mówi dziś o ruszającym w przyszłym roku funduszu BGK, Rafał Modrzewski.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreśla, że rozwój krajowej technologii kosmicznej to nie tylko kwestia mierzona efektami komercyjnymi, ale także wzrostem bezpieczeństwa Polski. – W sektorze kosmicznym widzimy dziś rozwiązania, które pozwalają szybciej reagować na zagrożenia, lepiej chronić infrastrukturę krytyczną, wspierać bezpieczeństwo energetyczne oraz monitorować sytuację na naszym terytorium i w jego otoczeniu – mówi Domański.
W tym tygodniu Modrzewski poinformował, że ICEYE chce rozszerzyć swoje portfolio o zdolności budowy i wynoszenia rakiet. Spółka złożyła ofertę na zakup 100 proc. akcji spółki Avio, która produkuje rakiety Vega. Być może część zadań dotycząca nawigacji i sterowania rakietą przypadnie Warszawie, bo we wrześniu ICEYE otworzyła w stolicy swoje Centrum Technologii Satelitarnych.
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Działania MRiT i BGK zbiegają się w czasie z dwoma innymi wydarzeniami – tym razem już o skali międzynarodowej – które w 2027 r. nadadzą pędu branży kosmicznej nad Wisłą.
Na przełomie września i października Poznań przyjmie coroczny Międzynarodowy Kongres Astronautyczny (IAC), którego znaczenie wykracza już poza branżę – przemysł kosmiczny stał się już bowiem orężem politycznym i nieodzowną częścią strategii militarnych poszczególnych krajów. Tegoroczny kongres w Antalyi otwierał prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan, czym znacząco podniósł rangę i prestiż tego cyklicznego wydarzenia.
– Do Poznania przyjadą naukowcy, inżynierowie, największe firmy technologiczne i politycy z całego świata. To w Polsce będzie się rozmawiać o kierunkach polityki kosmicznej na kolejne lata – wyjaśniał w niedawnej rozmowie z „Rz” Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej i przewodniczący komitetu przygotowującego IAC 2027.
I choć formalnym organizatorem wydarzenia będzie Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (IAF), to Polska – jako gospodarz – będzie miała przywilej budowania agendy i narzucania tematów i kierunku debaty. Przykład? Polska nie zgodzi się na przyjazd do Poznania przedstawicieli Roskosmosu, czyli Rosyjskiej Agencji Kosmicznej.
To właśnie podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Poznaniu rząd ma zaprezentować strategię kosmiczną na kolejne lata. Przyznanie Polsce po 63 latach prawa goszczenia najważniejszych osób i instytucji z branży kosmicznej można odbierać jako wyraz rosnącego znaczenia naszego kraju w globalnej układance.
Podobnie można odczytywać decyzję Europejskiej Agencji Kosmicznej o umieszczeniu w Warszawie nowopowstałego centrum bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysowego ESA. Polskie biuro ma uzupełniać działalność głównej siedziby Agencji w Paryżu oraz blisko współpracować z innymi regionalnymi centrami, w tym z Europejskim Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Kosmicznej w Belgii. Warszawa ma specjalizować się w testowaniu i walidacji technologii bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej łączności satelitarnej nowej generacji.
Dyrektor Generalny ESA, Josef Aschbacher uzasadniał wybór Polski tym, że staliśmy się „jedną z sił napędowych europejskiego sektora kosmicznego”, a ESA będzie mogła korzystać „z rosnącej wiedzy polskich ekspertów”. Na razie wciąż toczą się rozmowy z polskim rządem o sprawach technicznych dotyczących umiejscowienia w Polsce tej placówki, jednak plan przewiduje, że warszawskie biuro rozpocznie działalność w 2027 r.
Dodanie Warszawy do mapy oddziałów ESA ma być fundamentem budowania mocnej pozycji Polski w międzynarodowym łańcuchu wartości, czyli celu, który znajdzie się w rządowej strategii. Polska jest członkiem ESA od 2012 r. i systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie w działalność organizacji – tylko na lata 2026–2028 zadeklarowaliśmy składkę w wysokości 731 mln euro. Dla porównania – w 2012 r. nasz wkład wynosił 28,9 mln euro, a w 2022 r. – 44,8 mln euro.
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Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego hołduje narracji, zgodnie z którą polskie przedsiębiorstwa i uczelnie powinny szukać dla siebie nisz, w których mogłyby wieść prym o zasięgu kontynentalnym. O znalezienie niezagospodarowanego ogniwa w łańcuchu powiązań przemysłu kosmicznego może być stosunkowo łatwo, bo sektor kosmiczny przeżywa okres intensywnego rozwoju, a nowe segmenty rynku i możliwości naukowo-biznesowe pojawiają się w nim znacznie częściej niż w innych branżach technologicznych. W czym więc moglibyśmy się specjalizować?
– Musimy inwestować w krytyczne technologie, produkty i rozwiązania, których brakuje w Europie. Europa wciąż poszukuje dostawców rozwiązań zwiększających autonomię łączności, nawigacji i obserwacji, a także w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów kosmicznych, zaawansowanych systemów sterowania i nawigacji, oprogramowania pokładowego oraz odbiorników GNSS – wymienia Paweł Wojtkiewicz.
Z kolei Europejska Agencja Kosmiczna chwali nas za wielobranżowość i uniwersalność naukowców i specjalistów.
– Od momentu przystąpienia do ESA Polska rozwija coraz bardziej zróżnicowany sektor kosmiczny. Firmy, instytuty badawcze oraz uczelnie wykształciły kompetencje w różnych obszarach łańcucha wartości sektora kosmicznego i uczestniczą w szerokim wachlarzu działań prowadzonych przez nas – pisze w komentarzu dla „Rz” ESA.
Wymienia przy tym poddziedziny, w których polska myśl technologiczna nabiera znaczenia: platformy chmurowe zapewniające dostęp do danych z programu Copernicus, elementy konstrukcyjne i mechanizmy dla statków kosmicznych, segment naziemny systemów nadzoru i śledzenia obiektów kosmicznych, instrumenty optyczne, podsystemy napędowe, urządzenia radiowe czy pokładowe systemy przetwarzania danych i oprogramowanie.
– Stanowi to solidną podstawę dla dalszego rozwoju technologicznego i przemysłowego Polski. Obejmuje to m.in. możliwość objęcia przewodniej roli w przyszłych misjach kosmicznych (naukowych, eksploracyjnych lub związanych z serwisowaniem satelitów na orbicie), a także rozwój podsystemów robotycznych, sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych – wskazują przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Przemysł kosmiczny w Polsce wciąż jest relatywnie niewielki. W raporcie „Polski sektor kosmiczny 2025” oszacowano, że w branży działa jedynie ok. 170 podmiotów, które zatrudniają ok. 3 tys. osób. Wartość tego segmentu gospodarki to ok. 5,3 mld zł, a roczne przychody oscylują wokół 300 mln zł. Jednocześnie autorzy opracowania, eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu, przewidują, że do 2035 r. globalna gospodarka kosmiczna doświadczy „niezwykłego wzrostu” i osiągnie wartość 1,8 bln dol.
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