Dwudniowy szczyt APEC odbywający się w dniach 18 i 19 listopada gromadzi przywódców i przedstawicieli 21 gospodarek regionu. Chiny są gospodarzem szczytu APEC po raz trzeci (poprzednio w 2001 i 2014 roku).

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Xi Jinping: Płyniemy tym samym statkiem po falach Pacyfiku

Xi Jinping, gospodarz szczytu zapowiedział, że Chiny przekażą na rzecz APEC 20 mln dolarów. Zaproponował też oparcie organizacji na czterech filarach.

– Członkowie APEC są jak pasażerowie płynący tym samym statkiem po falach Pacyfiku. Musimy zjednoczyć się i dbać o siebie nawzajem – apelował Xi, wzywając do rozwijania współpracy „otwartej i zintegrowanej, a nie wykluczającej czy pofragmentowanej”.

Kraje APEC Foto: PAP

Wśród filarów, na których ma być budowana organizacja, chiński przywódca wymienił gospodarkę i handel, postulując postępy w tworzeniu Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfiku, redukcję barier handlowych i inwestycyjnych oraz cyfryzację. Drugim filarem ma być łączność – rozbudowa infrastruktury, inteligentnych ceł i płatności transgranicznych oraz utrzymanie stabilnych, niezakłóconych łańcuchów dostaw. Trzeci filar stanowić mają innowacje napędzane przez gospodarkę cyfrową, sztuczną inteligencję, a także bezpieczny transgraniczny przepływ danych. Przywódca ChRL zaapelował o rozbudowę infrastruktury cyfrowej, usprawnienie zarządzania danymi oraz budowę „otwartego ekosystemu dla innowacji”, który pozwoli na szerokie zastosowanie AI i transformację przemysłu. Ostatnim filarem APEC ma być rozwój, który obejmuje m.in. bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, zieloną i niskoemisyjną transformację dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz transgraniczną walkę z korupcją.

Xi zapowiedział powołanie centrum studiów nad wspólnotą Azji i Pacyfiku w Shenzhen oraz instytucji współpracy w obszarach technologii cyfrowych, transgranicznego przepływu danych, czystej energii oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Donald Trump chwali gospodarkę USA i sprzeciwia się ograniczeniom w rozwoju sztucznej inteligencji

Z kolei Donald Trump w swoim wystąpieniu podkreślił, że USA odrzucają możliwość wprowadzenia globalnych regulacji ograniczających rozwój sztucznej inteligencji. Trump mówiąc o AI używał wprowadzonego przez siebie określenia „superinteligencja”.

– Jest niemal całkowicie dobra, ale ma pewne złe elementy – stwierdził Trump w kontekście AI. Prezydent USA przyznał, że nową technologię trzeba obserwować i ostrożnie zarządzać jej negatywnymi aspektami, jednak stanowczo wykluczył „globalistyczne regulacje” tłumiące branżę. – Nie pozwolimy, by to nastąpiło – stwierdził.

Mówiąc o gospodarce, Trump podkreślił, że USA rozwijają się najszybciej spośród wszystkich państw rozwiniętych, a liczba pracujących Amerykanów jest najwyższa w historii. Mówił o 22,2 bln dolarów zadeklarowanych nowych inwestycji w USA, ponad 20 zawartych umowach handlowych oraz kolejnych negocjowanych porozumieniach. Twierdził również, że inflacja w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie trzy miesiące utrzymywała się „poniżej 2 proc.”, co było niezgodne z danymi Biura Statystyki Pracy USA, według których roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 3,4 proc. w sierpniu i 3,7 proc. we wrześniu.

Trump podkreślił, że z niecierpliwością czeka na „historyczne spotkanie trójstronne” z przywódcami Chin i Rosji, Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem, nie podając jednak żadnych szczegółów tych rozmów. Spotkanie Trumpa, Xi i Putina ma odbyć się na marginesie szczytu APEC o 14.30 czasu lokalnego (7.30 w Polsce).

Z kolei Putin w swoim wystąpieniu w drugim dniu szczytu przekonywał, że Rosja przyczynia się do bezpieczeństwa w regionie i zapewniał, że partnerzy mogą na nią liczyć. Zaprosił też państwa regionu do korzystania z „logistycznej infrastruktury” Rosji.

Putin pojawił się osobiście na szczycie przywódców APEC po raz pierwszy od 2017 roku (wówczas szczyt odbywał się w Danang, w Wietnamie).