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Z najnowszych szacunków Pew Research Center wynika, że w 2020 r. na świecie żyło 2,27 mld chrześcijan i 2,02 mld muzułmanów. W 2035 tych pierwszych będzie zaś 2,52 mld, a tych drugich 2,57 mld. Przy założeniu, że obecne trendy się utrzymają, w 2070 r. będzie 3,6 mld muzułmanów i niepełna 3 mld chrześcijan.
Choć liczba hindusów i żydów rośnie, to ich odsetek wśród ludności świata także będzie spadać. Buddystów będzie zaś ubywać nie tylko procentowo, ale i liczbowo ze względu na spodziewany spadek ludności Chin, Korei Południowej i Japonii.
Prognozy te uwzględniają oprócz dzietności także profil wiekowy społeczeństw, wzorce przechodzenia na inne wyznania oraz migrację.
Amerykańscy badacze podkreślają, że na razie zarówno liczba chrześcijan, jak i muzułmanów rośnie. Tych drugich przybywa jednak znacznie szybciej, gdyż mają średnio więcej dzieci.
W latach 2020-2025 współczynnik dzietności wynosił wśród muzułmanów 3,1, podczas gdy wśród chrześcijan 2,5. U wyznawców pozostałych religii wskaźnik ten nie przekraczał poziomu 2,1, wystarczającego do prostej zastępowalności pokoleń.
Pew Research Center przewiduje m.in., że za 40 lat większość mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie będzie już chrześcijanami. Obecnie stanowią oni 62 proc. ludności kraju. W sąsiedniej Kanadzie stanie się to jeszcze wcześniej – do 2030 r. W obu krajach przyczyną jest rosnący odsetek ludności niewyznającej żadnej religii.
Do 2070 r. ponad połowa chrześcijan świata będzie żyć w Afryce subsaharyjskiej, a Kongo wyprzedzi USA jako państwo z największą liczbą chrześcijan. Liczba chrześcijan wzrośnie w Kongu trzykrotnie do 270 mln., a w USA spadnie do 174 mln.
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W świetle tych trendów ogromnej wagi nabierają stosunki chrześcijańsko-muzułmańskie – podkreślia Gina Zurlo z Harvard Divinity School.
Jej zdaniem w niektórych społecznościach religijnych wciąż unosi się cień „zderzenia cywilizacji” i po obu stronach jest bardzo dużo błędnych wyobrażeń o drugiej religii. – Wielu chrześcijanom nie odpowiada wizja, że islam będzie największą religią świata i powoduje to jeszcze większą frustrację. Mam nadzieję, że ludzie będą szukać możliwości większej edukacji międzywyznaniowej – powiedziała.
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Prognozy wskazują też, że ludność świata wzrośnie do 2070 r. o 29 proc. w stosunku do poziomu z 2020 r. Wzrost ten dotknie w największym stopniu Afrykę. W tym czasie ludność Europy spadnie o 17 proc., liczba chrześcijan na tym kontynencie zmniejszy się z 505 mln do 324 mln, a odsetek muzułmanów wzrośnie z 6 do 13 proc.
Obecnie w 10 krajach dominują mieszkańcy, którzy nie wyznają żadnej religii; są to m.in. Czechy, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia i Urugwaj. Do 2070 r. do ich grona dołączą też m.in. Francja, Wielka Brytania i Korea Południowa – wynika z prognozy.
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