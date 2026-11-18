Z najnowszych szacunków Pew Research Center wynika, że w 2020 r. na świecie żyło 2,27 mld chrześcijan i 2,02 mld muzułmanów. W 2035 tych pierwszych będzie zaś 2,52 mld, a tych drugich 2,57 mld. Przy założeniu, że obecne trendy się utrzymają, w 2070 r. będzie 3,6 mld muzułmanów i niepełna 3 mld chrześcijan.

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Choć liczba hindusów i żydów rośnie, to ich odsetek wśród ludności świata także będzie spadać. Buddystów będzie zaś ubywać nie tylko procentowo, ale i liczbowo ze względu na spodziewany spadek ludności Chin, Korei Południowej i Japonii.

Prognozy te uwzględniają oprócz dzietności także profil wiekowy społeczeństw, wzorce przechodzenia na inne wyznania oraz migrację.

Chrześcijanom brakuje 0,6 dziecka

Amerykańscy badacze podkreślają, że na razie zarówno liczba chrześcijan, jak i muzułmanów rośnie. Tych drugich przybywa jednak znacznie szybciej, gdyż mają średnio więcej dzieci.

W latach 2020-2025 współczynnik dzietności wynosił wśród muzułmanów 3,1, podczas gdy wśród chrześcijan 2,5. U wyznawców pozostałych religii wskaźnik ten nie przekraczał poziomu 2,1, wystarczającego do prostej zastępowalności pokoleń.

Pew: Muzułmanie będę dominować w USA, ale nie w Kongo

Pew Research Center przewiduje m.in., że za 40 lat większość mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie będzie już chrześcijanami. Obecnie stanowią oni 62 proc. ludności kraju. W sąsiedniej Kanadzie stanie się to jeszcze wcześniej – do 2030 r. W obu krajach przyczyną jest rosnący odsetek ludności niewyznającej żadnej religii.

Do 2070 r. ponad połowa chrześcijan świata będzie żyć w Afryce subsaharyjskiej, a Kongo wyprzedzi USA jako państwo z największą liczbą chrześcijan. Liczba chrześcijan wzrośnie w Kongu trzykrotnie do 270 mln., a w USA spadnie do 174 mln.

Chrześcijanie i muzułmanie powinni się siebie uczyć

W świetle tych trendów ogromnej wagi nabierają stosunki chrześcijańsko-muzułmańskie – podkreślia Gina Zurlo z Harvard Divinity School.

Jej zdaniem w niektórych społecznościach religijnych wciąż unosi się cień „zderzenia cywilizacji” i po obu stronach jest bardzo dużo błędnych wyobrażeń o drugiej religii. – Wielu chrześcijanom nie odpowiada wizja, że islam będzie największą religią świata i powoduje to jeszcze większą frustrację. Mam nadzieję, że ludzie będą szukać możliwości większej edukacji międzywyznaniowej – powiedziała.

Europa na wymarciu

Prognozy wskazują też, że ludność świata wzrośnie do 2070 r. o 29 proc. w stosunku do poziomu z 2020 r. Wzrost ten dotknie w największym stopniu Afrykę. W tym czasie ludność Europy spadnie o 17 proc., liczba chrześcijan na tym kontynencie zmniejszy się z 505 mln do 324 mln, a odsetek muzułmanów wzrośnie z 6 do 13 proc.

Obecnie w 10 krajach dominują mieszkańcy, którzy nie wyznają żadnej religii; są to m.in. Czechy, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia i Urugwaj. Do 2070 r. do ich grona dołączą też m.in. Francja, Wielka Brytania i Korea Południowa – wynika z prognozy.