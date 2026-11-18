Redaktorzy Cambridge Dictionary ogłosili w środę, 18 listopada, że słowem roku 2026 został angielski wyraz „human”. Decyzja ma związek z coraz większą obecnością sztucznej inteligencji w codziennym życiu, pracy i kulturze oraz debatą na temat tego, co odróżnia człowieka od maszyn.

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Jak informuje agencja Anadolu, Cambridge Dictionary definiuje „human” jako określenie odnoszące się do cech, wad i uczuć właściwych ludziom, a nie bogom, zwierzętom czy maszynom.

„Human” słowem roku 2026. Sztuczna inteligencja zmienia znaczenie pojęcia

Według wydawcy słownika, Cambridge University Press & Assessment, szczególnego znaczenia nabrało w ostatnich miesiącach właśnie odróżnianie człowieka od maszyny.

Pisarze, aktorzy i muzycy coraz częściej sprzeciwiają się wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do tworzenia kopii ich dzieł. Jednocześnie popularność zyskują określenia podkreślające ludzkie autorstwo, takie jak „human-made”, czyli „stworzone przez człowieka”.

Sformułowania te służą odróżnianiu pracy ludzkiej od tekstów, obrazów, muzyki i innych materiałów generowanych przez algorytmy.

Leksykograf Colin McIntosh zwrócił uwagę, że obawy związane z powierzaniem sztucznej inteligencji coraz większej części procesów myślowych skłaniają ludzi do zastanowienia się nad stopniem uzależnienia od nowych technologii.

Z kolei Rachel Adams, ekspertka Uniwersytetu Cambridge zajmująca się zarządzaniem sztuczną inteligencją i prawami człowieka, podkreśliła, że rozwój AI przywołuje fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej tożsamości.

„Sztuczna inteligencja będzie głęboką próbą dla ludzkości” – oceniła Adams.

Od „parasocial” do „human”. Jak AI wpływa na język

Wybór słowa „human” nastąpił rok po tym, jak Cambridge Dictionary uznał za słowo roku 2025 określenie „parasocial”.

Termin ten opisuje jednostronne relacje, jakie ludzie nawiązują z celebrytami, osobowościami internetowymi, postaciami fikcyjnymi, a coraz częściej także z chatbotami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

W 2025 roku eksperci zwracali uwagę na rosnącą popularność wirtualnych towarzyszy AI, z którymi użytkownicy prowadzą rozmowy, a niekiedy budują więzi emocjonalne przypominające relacje międzyludzkie.

Tegoroczny wybór odzwierciedla inny aspekt tego samego zjawiska. Wraz z rozwojem systemów zdolnych do tworzenia tekstów, obrazów, muzyki i innych treści coraz większego znaczenia nabiera wskazywanie, czy autorem danego dzieła jest człowiek, czy sztuczna inteligencja.

Cambridge Dictionary wybiera słowo roku, odnosząc się do zjawisk językowych i społecznych, które szczególnie zaznaczyły się w danym okresie. Tegoroczna decyzja podkreśla znaczenie pytań o rolę człowieka w świecie coraz bardziej zaawansowanych technologii