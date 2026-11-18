Redaktorzy Cambridge Dictionary ogłosili w środę, 18 listopada, że słowem roku 2026 został angielski wyraz „human”. Decyzja ma związek z coraz większą obecnością sztucznej inteligencji w codziennym życiu, pracy i kulturze oraz debatą na temat tego, co odróżnia człowieka od maszyn.
Jak informuje agencja Anadolu, Cambridge Dictionary definiuje „human” jako określenie odnoszące się do cech, wad i uczuć właściwych ludziom, a nie bogom, zwierzętom czy maszynom.
Według wydawcy słownika, Cambridge University Press & Assessment, szczególnego znaczenia nabrało w ostatnich miesiącach właśnie odróżnianie człowieka od maszyny.
Pisarze, aktorzy i muzycy coraz częściej sprzeciwiają się wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do tworzenia kopii ich dzieł. Jednocześnie popularność zyskują określenia podkreślające ludzkie autorstwo, takie jak „human-made”, czyli „stworzone przez człowieka”.
Sformułowania te służą odróżnianiu pracy ludzkiej od tekstów, obrazów, muzyki i innych materiałów generowanych przez algorytmy.
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Leksykograf Colin McIntosh zwrócił uwagę, że obawy związane z powierzaniem sztucznej inteligencji coraz większej części procesów myślowych skłaniają ludzi do zastanowienia się nad stopniem uzależnienia od nowych technologii.
Z kolei Rachel Adams, ekspertka Uniwersytetu Cambridge zajmująca się zarządzaniem sztuczną inteligencją i prawami człowieka, podkreśliła, że rozwój AI przywołuje fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej tożsamości.
„Sztuczna inteligencja będzie głęboką próbą dla ludzkości” – oceniła Adams.
Wybór słowa „human” nastąpił rok po tym, jak Cambridge Dictionary uznał za słowo roku 2025 określenie „parasocial”.
Termin ten opisuje jednostronne relacje, jakie ludzie nawiązują z celebrytami, osobowościami internetowymi, postaciami fikcyjnymi, a coraz częściej także z chatbotami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.
W 2025 roku eksperci zwracali uwagę na rosnącą popularność wirtualnych towarzyszy AI, z którymi użytkownicy prowadzą rozmowy, a niekiedy budują więzi emocjonalne przypominające relacje międzyludzkie.
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