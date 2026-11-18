Sieć Sinsay wydała pilny komunikat
O wycofaniu produktu sieć Sinsay poinformowała w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.
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Mowa o ładowarce o indeksie 243HJ–00X, która sprzedawana była zarówno w sklepach stacjonarnych marki Sinsay, jak i online. Sieć podkreśliła, że jest to produkt niebezpieczny.
„Ze względu na nieodpowiednią izolację, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Dalsze użytkowanie produktu może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu konsumentów” – czytamy w komunikacie.
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Sinsay poinformował w komunikacie o procedurze zwrotu przedmiotowej ładowarki, która możliwa jest bez względu na miejsce zakupu. W przypadku zakupu w sklepach stacjonarnych zwrot możliwy jest w dowolnym sklepie sieci. Zwrotu dokonać mogą także klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu. Osoby te zostaną poproszone przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.
Z kolei klienci, którzy zakupili produkt online, mogą zwrócić ładowarkę zarówno po zalogowaniu się do konta klienta, jak i w dowolnym sklepie stacjonarnym Sinsay.
„Konsumentom przysługuje zwrot pełnej ceny zakupu produktu. Zwrot jest bezpłatny i realizowany po oddaniu produktu do punktu sprzedaży” – poinformowała sieć w komunikacie.
Sieć przeprosiła za wszelkie niedogodności, które wynikają z zaistniałej sytuacji. Na zakończenie komunikatu zwróciła się z prośbą do klientów: „Przekaż dalej informację, że produkt jest wycofywany, zwłaszcza jeśli wiesz, że był on dawany w prezencie lub pożyczany”.
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Sinsay jest polską siecią sklepów odzieżowych należącą do przedsiębiorstwa odzieżowego LPP, zajmującego się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Sieć powstała w 2013 r. i obecnie działa niemal w całej Europie.
Sklepy Sinsay oferują przede wszystkim odzież i obuwie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto w sieci kupić można szereg akcesoriów i dodatków.
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