O wycofaniu produktu sieć Sinsay poinformowała w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

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Sinsay wydał pilny komunikat dla klientów. Wycofuje ze sprzedaży ładowarkę

Mowa o ładowarce o indeksie 243HJ–00X, która sprzedawana była zarówno w sklepach stacjonarnych marki Sinsay, jak i online. Sieć podkreśliła, że jest to produkt niebezpieczny.

„Ze względu na nieodpowiednią izolację, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Dalsze użytkowanie produktu może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu konsumentów” – czytamy w komunikacie.

Sieć apeluje o zwrot wycofanej ze sprzedaży ładowarki

Sinsay poinformował w komunikacie o procedurze zwrotu przedmiotowej ładowarki, która możliwa jest bez względu na miejsce zakupu. W przypadku zakupu w sklepach stacjonarnych zwrot możliwy jest w dowolnym sklepie sieci. Zwrotu dokonać mogą także klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu. Osoby te zostaną poproszone przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Z kolei klienci, którzy zakupili produkt online, mogą zwrócić ładowarkę zarówno po zalogowaniu się do konta klienta, jak i w dowolnym sklepie stacjonarnym Sinsay.

„Konsumentom przysługuje zwrot pełnej ceny zakupu produktu. Zwrot jest bezpłatny i realizowany po oddaniu produktu do punktu sprzedaży” – poinformowała sieć w komunikacie.

Sieć przeprosiła za wszelkie niedogodności, które wynikają z zaistniałej sytuacji. Na zakończenie komunikatu zwróciła się z prośbą do klientów: „Przekaż dalej informację, że produkt jest wycofywany, zwłaszcza jeśli wiesz, że był on dawany w prezencie lub pożyczany”.

Sieć Sinsay działa niemal w całej Europie

Sinsay jest polską siecią sklepów odzieżowych należącą do przedsiębiorstwa odzieżowego LPP, zajmującego się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Sieć powstała w 2013 r. i obecnie działa niemal w całej Europie.

Sklepy Sinsay oferują przede wszystkim odzież i obuwie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto w sieci kupić można szereg akcesoriów i dodatków.