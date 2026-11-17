O zmianach PKO Bank Polski poinformował w w poniedziałek, 16 listopada w specjalnym komunikacie.

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IKO i iPKO znikają. PKO Bank Polski zapowiada zmiany

Zmiana ma być stopniowo wdrażana do końca 2026 r. i objąć ma aplikację mobilną i serwis internetowy banku. Jednocześnie nie zmieni się sposób korzystania z tych usług. Klienci nadal będą mieli dostęp do tych samych funkcji i produktów. Bank chce dzięki zmianie uprościć komunikację i zapewnić klientom spójne doświadczenie niezależnie od tego, czy korzystają z aplikacji, serwisu internetowego, czy odwiedzają placówkę.

– Ujednolicamy sposób komunikacji z klientem, bo dziś kanały cyfrowe są integralną częścią banku. Nasz klient korzysta po prostu z PKO Banku Polskiego – niezależnie od tego, czy jest w internecie, aplikacji, w oddziale, czy w kanałach naszych ekosystemowych partnerów. I wszędzie chcemy występować pod jedną, silną marką PKO Banku Polskiego. Nazwa IKO pozostaje ważną częścią naszej historii, w ramach której staliśmy się liderem cyfrowej bankowości, ale odrębna marka kanału cyfrowego przestała mieć strategiczne uzasadnienie – podkreślił Marcin Szymkowiak, dyrektor Pionu Marketingu w PKO Banku Polskim, cytowany w komunikacie.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo

Bank zapowiada stopniowe wprowadzanie zmian.

Logo i nazwa PKO Banku Polskiego pojawią się w aplikacji mobilnej od wersji 3.192 – na ekranach telefonów i w sklepach z aplikacjami. Aktualizacja aplikacji będzie udostępniana stopniowo. U klientów, którzy mają włączone automatyczne aktualizacje, nowa wersja aplikacji zainstaluje się sama.

W najbliższych tygodniach zmieni się również wygląd strony logowania do serwisu internetowego. Pojawi się nowe tło, a aktualności znajdą się po prawej stronie. Serwis będzie działał pod marką PKO Banku Polskiego, jednak adres www.ipko.pl nie zmieni się.

Klienci nie muszą pobierać nowej aplikacji, czy wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Wszystkie funkcje aplikacji i serwisu będą dostępne jak dotychczas, a produkty, umowy i dane logowania nie zmienią się.

PKO Bank Polski zapowiada zmiany również dla klientów biznesowych

Zmiany obejmą także serwis i aplikację iPKO biznes, które w najbliższych miesiącach zaczną działać pod nazwą PKO Biznes. Zmieni się również wygląd serwisu. Bank zapowiada bardziej intuicyjną nawigację i łatwiejszy dostęp do najważniejszych funkcji. Zmianie nie ulegnie natomiast adres i sposób logowania – klienci nadal będą korzystać z adresu www.ipkobiznes.pl.

Aplikacja iPKO biznes zmieni nazwę na PKO Biznes, a klienci zobaczą logo banku i nową ikonę aplikacji. Bez zmian pozostanie natomiast sposób korzystania z aplikacji oraz wszystkie jej funkcje.

Nowa nazwa pojawi się również w przypadku internetowego kantora walutowego dla firm – iPKO dealer zmieni się w PKO Dealer.

Bank ostrzega przed oszustami

W związku ze zmianami PKO Bank Polski ostrzega klientów. W swoim komunikacie podkreśla, że oszuści mogą chcieć wykorzystać zmianę nazw do podszywania się pod bank. Mogą zachęcać m.in. do ponownego pobrania aplikacji, instalowania dodatkowego oprogramowania czy logowania się na fałszywych stronach. Tym samym należy zachować czujność.

PKO BP jest największym w Polsce bankiem uniwersalnym – ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. Po trzech kwartałach 2026 r. grupa banku wypracowała 8,2 mld zł zysku netto, czyli o 3,2 proc. więcej rok do roku. W 2025 r. grupa kapitałowa banku wypracowała rekordowe 10 mld 682 mln zł zysku netto. Sam bank miał zysk netto przekraczający 10,2 mld zł.