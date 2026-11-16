Narodowy Bank Polski podjął decyzję o wstrzymaniu wszystkich zleceń płatniczych dotyczących środków zgromadzonych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że bank nie realizuje żadnych przelewów, niezależnie od tego, kto je zleca.

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Decyzja NBP wywołała falę komentarzy wśród polityków i prawników.

„Prawnicy NBP oraz pracownicy, którzy wstrzymali płatności z konta TK winni jutro być u prokuratora. A Glapińskiemu za to Trybunał Stanu!” – napisał na platformie X mecenas Roman Giertych.

Giertych zgodził się również z opinią byłej prezes NBP i europosłanki KO Hanny Gronkiewicz-Waltz, która stwierdziła, że „Minister Finansów może skierować środki przeznaczone dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego do innego banku, choćby do BGK. Nie ma obowiązku posiadania rachunku w NBP”.

Na jej wpis zareagował poseł PiS Dariusz Matecki, odpowiadając krótko: „Nie może”.

W osobnym wpisie polityk stwierdził, że „to nie zamach, to ochrona niezależności instytucji. Prezydent Nawrocki i NBP nie pozwolą na bezprawne przejęcie Trybunału. Rząd Tuska chce chaosu, my bronimy Konstytucji i suwerennej Polski”.

Głos zabrał również adwokat Piotr Leonarski, który przekonywał, że NBP nie ma innego wyjścia. „To nie jest deklaracja polityczna ani wypowiedzenie wojny. Bank musi mieć dokument, na podstawie, którego wypłaca środki zgromadzone na rachunku” – wyjaśnił na platformie X.

Zdaniem prawnika minister finansów nie może przenieść rachunku Trybunału Konstytucyjnego do innego banku.

- Glapiński mógł sobie przyznawać podwyżki bez publicznych komunikatów o sporach i wątpliwościach. Ale kiedy interes PiS w TK jest zagrożony, NBP jest pierwszy do pomocy. Łatwiej wypłacać miliony na prywatne wynagrodzenia niż zgodnie z prawem regulować faktury instytucji państwa – napisał na platformie X poseł KO Grzegorz Schetyna.

Glapiński narusza prawo sabotując funkcjonowanie TK i uzurpując sobie kompetencje do oceny prawidłowości reprezentowania Trybunału – napisał adwokat i europoseł KO Michał Wawrykiewicz.

Z decyzji Adama Glapińskiego zadowolony jest doradca prezydenta Karola Nawrockiego. – Słuszna i zrozumiała decyzja – napisał Błażej Poboży na X.