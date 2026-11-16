Indyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (FSSAI) skrytykował skład napoju firmy Red Bull, twierdząc, że większość deklarowanej wartości energetycznej pochodzi ze „znacznej” ilości dodanego cukru.

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„Podstawa i charakter pozycjonowania produktu pod względem energetycznym wymagają uzasadnienia naukowego i regulacyjnego” – stwierdziła FSSAI w dokumencie, do którego dotarła agencja Reutera.

Red Bull ma teraz siedem dni, by przekonać Indie do tego, by napój miał etykietę „energy drink” (ang. „napój energetyczny”). Władze są bowiem zdania, że takie określenie wprowadza konsumentów w błąd i „zachęca do nadmiernego spożycia dodanego cukru”.

Regulator: „energetyczny” może sugerować „zdrowy”

To ciąg dalszy wielomiesięcznego konfliktu. W lipcu FSSAI dał globalnym producentom 90 dni na usunięcie określenia „napój energetyczny” z produktów o wysokiej zawartości kofeiny.

Regulator stwierdził, że produkty takie jak napoje firmy Red Bull powinny być klasyfikowane jako produkty na bazie wody zawierające kofeinę. Zdaniem FSSAI określenie „energetyczny” może sugerować właściwości prozdrowotne, których producent nie udowodnił.

Szczególną wątpliwość indyjskiego regulatora budzi ilość cukru. W półlitrowej porcji napoju Red Bull jest 55 gramów dodanego cukru. To więcej niż rekomendowany przez regulatora dzienny limit spożycia ustanowiony na poziomie 50 gramów.

FSSAI chce, aby firma uzasadniła, dlaczego napój o takim składzie powinien być określany jako energetyczny i czy takie oznaczenie nie zachęca do nadmiernego spożycia cukru.

Sąd uchylił wcześniejszy zakaz

Pod koniec września sąd w New Delhi uchylił zakaz regulatora, wskazując, że firma nie otrzymała możliwości przedstawienia swojego stanowiska. Nie rozstrzygnął jednak, czy określenie „napój energetyczny” jest zgodne z prawem. FSSAI mogła zająć się sprawą, tym razem z zachowaniem procedur.

Firma Red Bull przekonuje, że etykiety „napój energetyczny” używa od 2002 r. i do tej pory indyjskie instytucje nie miały z tym problemów. Krytykuje też regulatora za to, że zmienił interpretację przepisów bez odpowiedniego uzasadnienia i konsultacji.