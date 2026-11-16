Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje obecnie ponad 140 programów lekowych, zapewniających pacjentom bezpłatny dostęp do innowacyjnych, często bardzo kosztownych metod leczenia. Obejmują one m.in. choroby nowotworowe, neurologiczne, hematologiczne, autoimmunologiczne i rzadkie.

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– W 2026 roku na finansowanie programów lekowych zabezpieczyliśmy rekordową kwotę ponad 16,8 mld zł, w tym blisko 15 mld zł na same leki. Pokazuje to skalę zaangażowania środków publicznych w zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnego leczenia – podkreśliła Iwona Kasprzak, dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali NFZ, cytowana w poniedziałkowym komunikacie Funduszu.

Jak dodała, rośnie również liczba osób korzystających z programów. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku leczeniem objęto ponad 327 tys. pacjentów, podczas gdy w całym ubiegłym roku było ich ponad 337 tys.

Najwięcej pacjentów z chorobami siatkówki, stwardnieniem rozsianym i rakiem piersi

W pierwszym półroczu 2026 roku największą liczbę pacjentów objęły trzy programy lekowe, z których skorzystało łącznie około 38 proc. wszystkich osób leczonych w tej formule.

Najwięcej, bo prawie 67 tys. pacjentów, uczestniczyło w programach leczenia chorób siatkówki. Ponad 29 tys. osób korzystało z terapii stwardnienia rozsianego, a ponad 25 tys. – z leczenia raka piersi.

Programy lekowe są przeznaczone dla pacjentów z określonymi schorzeniami i umożliwiają dostęp do terapii finansowanych ze środków publicznych. Każdy program określa szczegółowe kryteria kwalifikacji, zasady stosowania leków, zakres wymaganych badań oraz sposób monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia.

O zakwalifikowaniu pacjenta decyduje lekarz w ośrodku realizującym dany program. Podstawą są dokumentacja medyczna, wyniki badań oraz stan zdrowia chorego. Samo rozpoznanie choroby nie oznacza automatycznego dostępu do terapii.

Po rozpoczęciu leczenia pacjent pozostaje pod opieką specjalistów, którzy monitorują jego przebieg i skuteczność. Zarówno leki, jak i świadczenia związane z realizacją programu są w całości finansowane przez NFZ.

Jedna terapia kosztowała ponad 6,2 mln zł

Niektóre terapie dostępne w programach lekowych należą do najdroższych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

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Z danych NFZ wynika, że w pierwszym półroczu 2026 roku koszt leczenia pojedynczego pacjenta w wybranych programach przekraczał milion złotych. W przypadku jednej z terapii wyniósł ponad 6,2 mln zł.

Łączna wartość świadczeń rozliczonych w programach lekowych w 2025 roku przekroczyła 15,5 mld zł. Na 2026 rok Fundusz zabezpieczył ponad 16,8 mld zł, z czego blisko 15 mld zł przeznaczono na zakup leków.