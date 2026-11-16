Zastrzeżenia dotyczą między innymi nazwy produktów, kolorystyki opakowań, motywów wodnych oraz prezentowania w reklamach butelek z bezbarwnym napojem. Elementy te mogą sugerować, że produkty przede wszystkim wodą z niewielkim dodatkiem soku owocowego.

Jak poinformował UOKiK, w rzeczywistości sok jabłkowy stanowi 30 proc. napoju Kubuś Waterrr i 25 proc. napoju Kubuś Waterrr Active+.

Maliny i truskawki na opakowaniach. W napojach jest ich 0,1 proc.

Urząd zwrócił również uwagę na grafiki owoców umieszczane na butelkach i wykorzystywane w reklamach. Mogą one sugerować, że w napojach o smaku malinowym lub truskawkowym dominuje sok z tych właśnie owoców.

Tymczasem jego zawartość wynosi zaledwie 0,1 proc., a głównym składnikiem owocowym jest sok jabłkowy.

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Wątpliwości UOKiK wzbudziło także hasło „ZERO dodanego CUKRU”. W przekazie reklamowym szczególnie wyeksponowano słowa „zero” i „cukru”, natomiast słowo „dodanego” zapisano znacznie mniejszą czcionką.

Zdaniem urzędu konsumenci mogą odnieść wrażenie, że produkty w ogóle nie zawierają cukrów, choć występują one naturalnie w sokach owocowych.

Maspexowi grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu

„Reklama nie może sprawiać, że konsument widzi wodę tam, gdzie w rzeczywistości jest napój z sokiem. Przedsiębiorca powinien jasno przedstawiać cechy swoich produktów, a nie budować przekaz na skojarzeniach, które mogą wprowadzać w błąd” podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zaznaczył, że nawet prawdziwe informacje mogą wywoływać mylne wrażenie, jeżeli zostaną przedstawione w określony sposób.

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„Reklama ma zachęcać do zakupu, ale każdy ma prawo wiedzieć, co kupuje, zanim weźmie produkt do ręki” dodał prezes urzędu.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przedsiębiorcy grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu. Na obecnym etapie postępowania UOKiK postawił grupie Maspex zarzuty.