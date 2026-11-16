Konflikt wokół TK nasilił się pod koniec października, gdy przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prezydent Karol Nawrocki przerwał wówczas lot do Senegalu i w nocy przyjechał do siedziby TK.

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W nawiązaniu do tych wydarzeń w sieci zaczęła krążyć fałszywa grafika przedstawiająca Nawrockiego przepychającego Korwin-Piotrowską, by wejść do siedziby TK. Grafikę, wygenerowaną przy użyciu sztucznej inteligencji przez aktywistę Barta Staszewskiego, rozpowszechniali na platformie X m.in. posłowie obecnej kadencji Sejmu, w tym przewodniczący Centrum Walki z Dezinformacją i wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Jego wpis uzyskał 558 tys. wyświetleń.

Wiceminister: grafika powinna zostać oznaczona jako wygenerowana przez AI

Standerski pytany w piątek w programie „Tłit” Wirtualnej Polski o grafikę, odpowiedział, że „ta treść powinna zostać oznaczona jako wygenerowana przez sztuczną inteligencję”.

- Oczywiście ja bym takiej grafiki nie wstawił. A jeżeli bym się zorientował, że ta grafika została wygenerowana przez sztuczną inteligencję, to bym przeprosił i skasował - mówił.

Dopytywany, czy w takim razie wiceminister Olszewski powinien przeprosić, Standerski odpowiedział, że nie do niego należy rozstrzyganie tej kwestii.

Olszewski: odbiorcy mieli świadomość

Paweł Olszewski, pytany na początku listopada przez PAP o grafikę, przyznał, że jest to "obrobiony cyfrowo kadr" z nagrania opublikowanego przez Macieja Berka, uczestnika wydarzeń w drzwiach TK. - Nie zmieniało to w żaden sposób treści zdarzenia, gdy prezydent Nawrocki wtargnął do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przepychając filigranową panią sędzię. To jest fakt - powiedział PAP Olszewski.

Zapytany, czy nie uważa, że grafiki wygenerowane przez AI powinny być wyraźnie oznaczone, stwierdził, że - jego zdaniem - „odbiorcy mieli świadomość, iż grafika powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”. Przypomniał również, że jej autor poinformował o tym w opisie publikacji.

PAP zapytała także Olszewskiego, jak odpowie na zarzut, że jego publikacja może być przykładem manipulacji. Odpowiedział, że „nie manipulował przekazem” i powtórzył, że - jego zdaniem - „fakt jest taki, że prezydent Nawrocki wszedł bezprawnie do Trybunału Konstytucyjnego i szarpał panią sędzię”. Olszewski powiedział ponadto, że nie zamierza usuwać swojego wpisu. - Prawdy nie usuwam - podsumował.

Analiza przeprowadzona za pomocą narzędzia SynthID przez PAP wskazała na wykorzystanie AI do modyfikacji obrazu. Na oryginalnym nagraniu prezydent rzeczywiście trzyma Korwin-Piotrowską za rękę, jednak kadr jest znacznie węższy, a wyraz twarzy Nawrockiego różni się od przedstawionego na zmodyfikowanej grafice.