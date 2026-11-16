Porozumienie w sprawie rozszerzenia sankcji osiągnięto podczas poniedziałkowego spotkania szefów dyplomacji państw członkowskich w Brukseli. W ubiegłym tygodniu nowe restrykcje uzyskały już poparcie ambasadorów krajów UE.

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Jak informuje PAP, sankcje obejmują dwa unijne mechanizmy: restrykcje związane z naruszaniem integralności terytorialnej Ukrainy oraz środki wymierzone w osoby i podmioty odpowiedzialne za działania hybrydowe. Na listach sankcyjnych dotyczących agresji na Ukrainę znajduje się obecnie około 4,5 tys. osób i podmiotów.

Rosyjskie banki i flota cieni na celowniku Unii Europejskiej

Wśród podmiotów objętych nowymi restrykcjami znalazło się 50 rosyjskich banków, a także firmy i instytucje wspierające działalność rosyjskiej floty cieni.

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Flota ta jest wykorzystywana przez Moskwę do obchodzenia międzynarodowych sankcji na eksport rosyjskiej ropy i gazu. Nowe ograniczenia mają objąć również przedsiębiorstwa energetyczne oraz kolejnych przedstawicieli rosyjskiego biznesu.

Rozszerzenie sankcji jest kolejnym elementem unijnej polityki ograniczania możliwości finansowania rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Sankcje za działania hybrydowe. Wśród powodów atak na lotnisko w Lipsku

Druga część nowych restrykcji dotyczy rosyjskich działań hybrydowych. Sankcjami objęto około 30 osób i podmiotów zaangażowanych w zagraniczne operacje manipulacyjne.

Jednym z powodów rozszerzenia listy sankcyjnej był nieudany atak dronowy na lotnisko w niemieckim Lipsku w sierpniu. Niemieckie władze przypisały odpowiedzialność za ten incydent Rosji.

Moskwa wielokrotnie zaprzeczała oskarżeniom o prowadzenie operacji sabotażowych na terytorium państw NATO. Rosyjskie władze utrzymują również, że nie przygotowują się do konfrontacji z krajami Sojuszu Północnoatlantyckiego.