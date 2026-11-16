W Polsce od 13 lat więcej osób umiera, niż się rodzi
Opracowanie „Sytuacja demograficzna Polski”, jak podkreślają autorzy, dotyczy procesów, które trwają „niezmiennie od wielu lat”, więc rekomendacje są uniwersalne czasowo.
Ogólny wniosek płynący z raportu wskazuje, że Polska – podobnie jak inne kraje europejskie – doświadcza zmiany demograficznej określanej megatrendem XXI wieku: płodność utrzymuje się poniżej zastępowalności, a społeczeństwo się starzeje. Dodatkowo trend migracyjny (w Polsce niewielka przewaga imigracji względem emigracji) nie jest w stanie zrekompensować spadku populacji z przyczyn naturalnych.
Raport został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i przedstawiony Radzie Ministrów w październiku.
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Główny Urząd Statystyczny przy okazji prezentacji raportu przypomniał, że w 2025 r. Liczba ludności Polski zmniejszyła się o 157 tys. – do 37,3 mln. W 2025 r. urodziło się 238 tys. osób, a zmarło 406 tys. osób. To stałe zjawisko społeczne-od 13 lat więcej osób w Polsce umiera, niż się rodzi.
Według szacunków Eurostatu do 2050 r. populacja rezydentów (osób mieszkających minimum rok) w Polsce zmniejszy się o prawie 5 mln – do 32,9 mln.
Raport zwraca uwagę m.in. na zbyt wysoki odsetek zgonów możliwych do uniknięcia, szczególnie wśród mężczyzn. Trwanie życia mężczyzny w Polsce jest o ponad cztery lata krótsze niż średnio w UE. W 2024 r. „z przyczyn możliwych do uniknięcia” zmarło w Polsce 119,5 tys. osób, z czego 79,6 tys. to mężczyźni. Powody? W ponad 60 proc. przypadków to efekt nowotworów i chorób układu krążenia.
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Autorzy diagnozy sytuacji demograficznej wskazują też, że w Polsce coraz więcej dzieci rodzi się ze związków niemałżeńskich i stawiają tezę, że „wsparcie publiczne powinno odpowiadać rzeczywistym wzorcom życia rodzinnego, a nie zależeć wyłącznie od formalnego statusu małżeńskiego”. Zwracają przy tym uwagę, że w Polsce trwa głęboka transformacja norm i form życia rodzinnego.
„Coraz więcej rodzin tworzonych jest na podstawie związku niemałżeńskiego, a ich ignorowanie w regulacjach prawnych i statystyce powiększa lukę wiedzy o rzeczywistych potrzebach rodzin” – piszą specjaliści Rządowej Rady Ludnościowej.
Tu warto wskazać, że w Polsce, wbrew obiegowej opinii, odsetek dzieci rodzących się w małżeństwach od lat rośnie. W 1985 r. było to 50 proc., w 2010 r. – 51 proc., a w 2024 r. – 55 proc. Jednocześnie rośnie odsetek dzieci poczętych poza związkiem małżeńskim: z 9 proc. w 1985 r., przez 27 proc. w 2010 r., do 37 proc. w 2024 r. Coraz rzadsze są bowiem sytuacje, gdy poczęcie dziecka następuje przed zawarciem małżeństwa, a narodziny – już po. 40 lat temu zjawisko to dotyczyło 42 proc. dzieci, obecnie raptem 9 proc.
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Eksperci Rządowej Rady Ludnościowej podnoszą też w raporcie kwestię tzw. zdrowia reprodukcyjnego. „Zahamowanie spadku płodności wymaga nie tylko stabilnej pracy i dochodów, dostępu do mieszkań i usług opiekuńczych, ale także dostępu do usług zdrowotnych, w tym reprodukcyjnych” – czytamy w dokumencie.
Według Światowej Organizacji Zdrowia w krajach rozwiniętych niepłodność dotyka około 15 proc. par. Szacuje się, że w Polsce problem dotyczy 1,2–1,5 mln par. Z danych GUS wynika, że dzięki państwowemu programowi leczenia niepłodności urodziło się 16,7 tys. dzieci.
W tym aspekcie rekomendowana jest m.in. profilaktyka modyfikowalnych czynników ryzyka niepłodności, zwłaszcza wśród młodych dorosłych oraz obowiązkowa, oparta na dowodach edukacja zdrowotna w szkołach oraz edukacja osób dorosłych.
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