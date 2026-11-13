Ekonomiści z Oxford Economics szacują, że PKB Rosji urósł w II kwartale zaledwie o 0,9 proc. r/r. To zgodne z ostrzeżeniami Banku Rosji, że ataki ukraińskich dronów zmniejszają moce produkcyjne w wielu branżach. Ukraińskie celne uderzenia w rafinerie, centra logistyczne i centra danych wnikają coraz głębiej w Rosję. Prowadzi to do niedoborów paliwa i wzrostu presji inflacyjnej, ograniczając możliwości rosyjskiego regulatora do obniżania stóp procentowych – pisze agencja Bloomberg.

Podatki i drogie kredyty. Mały biznes w Rosji nie wytrzymuje ciężaru wojny

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że nie jest to jedyna przyczyna coraz gorszej sytuacji w Rosji. Drastyczne podniesienie podatków przez Kreml wywołuje efekt domina wśród małych firm, stanowiących trzon rosyjskiej przedsiębiorczości. Co trzecia znalazła się na krawędzi upadłości, z powodu niewypłacalności. Drogie kredyty stały się dla drobnych przedsiębiorców niedostępne, a obciążenia podatkowe zbyt duże.

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Do tego dochodzą ogromne cięcia Kremla w wydatkach socjalnych poszczególnych regionów Rosji. Stają szpitale, zamykane są przychodnie na głębokiej prowincji, pracę tracą zatrudnieni w budżetówce. To wszystko osłabia siłę nabywczą Rosjan, a to ona, obok zbrojeniówki, trzyma jeszcze rosyjską gospodarkę w pionie.

W tym roku rosyjski rząd ponownie gwałtownie zwiększył wydatki budżetowe na rozpętaną w 2022 r. wojnę, rezygnując z pierwotnych planów ich cięcia. Deficyt budżetowy nadal rośnie. Zamknięcie rafinerii doprowadziło do ​​18-procentowego spadku przerobu ropy w trzecim kwartale w ujęciu rok do roku. To największy od 2020 r. spadek wśród porównywalnych danych kwartalnych.

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Zmniejszenie produkcji paliw pogłębiło recesję w przemyśle wydobywczym i doprowadziło do negatywnego trendu w handlu hurtowym. Uderzenia ukraińskich dronów uszkodziły również terminale naftowe i infrastrukturę portową, negatywnie wpływając na rosyjski eksport.

„Chcę również podkreślić wpływ eskalacji wojny w basenach Morza Azowskiego i Czarnego na rosyjski wzrost gospodarczy” – zauważyła Tatiana Orłowa z Oxford Economics. Według niej to nowy kryzys paliwowy w samej Rosji znacząco przyczynił się do spadku eksportu ropy naftowej przez Morze Czarne.

Inflacja w Rosji bliska dwucyfrowej

Ekonomiści zwracają uwagę, że poza produkcją wojskową, popyt konsumpcyjny pozostaje jedynym źródłem wzrostu gospodarczego. Jednak i on gwałtownie spowolnił: w trzecim kwartale jego roczny wzrost wyniósł 4,2 proc. w porównaniu z 7,2 proc. w połowie roku. Jednocześnie rosną ceny, tempo wzrostu płac bardzo spadło, a przedsiębiorstwa zmagają się z rosnącymi kosztami, w tym z wysokimi kosztami finansowania zewnętrznego.

W branżach cywilnych dóbr konsumpcyjnych produkcja zmniejsza się od kilku kwartałów. Zmniejszenie mocy produkcyjnych w trzecim kwartale doprowadziło do sytuacji, gdy podaż towarów i usług nie nadąża za popytem.

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Rosnące ceny paliw w Rosji nakręciły inflację. Nie ma szans na to, by rok zamknął się wzrostem cen na poziomie 4 proc. Jak to planował Bank Rosji. W tym roku Rosja nie osiągnie tego celu po raz siódmy z rzędu.

Ekonomiści szacują, że roczna inflacja w Rosji przyspieszyła do 7,07 proc. w październiku z 6,35 proc. we wrześniu. To są szacunki oparte na danych rosyjskich, ale nie ma możliwości weryfikacji ich przez niezależnych audytorów. W rzeczywistości więc wzrost cen mógł już przekroczyć 10 proc. A w niektórych regionach – tak jak zamknięty na obszarze Unii Europejskiej obwód królewiecki – nawet 30 proc.

Według Orłowej restrykcyjna polityka pieniężna i plany rządu dotyczące redukcji deficytu budżetowego w nadchodzących latach są niezgodne z celami władz w zakresie wzrostu gospodarczego. Oficjalne prognozy wzrostu PKB o 1,4 proc. w przyszłym roku i 1,9 proc. w 2028 r. są „nadmiernie optymistyczne”, uważa ekonomistka Oxford Economics.

205 mld dol. na wojnę Putina w 2027 r.

Witalij Szapran, członek Ukraińskiego Towarzystwa Analityków Finansowych i były członek Rady Narodowego Banku Ukrainy, zauważył, że, jeśli ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na wrażliwe punkty wroga nasilą się, Rosja stanie w obliczu katastrofy gospodarczej już w 2027 r. A to uniemożliwi Kremlowi dalsze prowadzenie wojny, bez ryzyka niepokojów społecznych. A tego reżim kremlowski boi się najbardziej.

Oficjalnie władze planują utrzymać zwiększone wydatki na wojsko przez co najmniej trzy lata, zmuszając rząd do poszukiwania źródeł dochodów w najsłabszych sektorach - jak budżetówka, pomoc socjalna czy ochrona zdrowia. A także zagrabiając zagraniczne aktywa, tak jak to ma miejsce od kilku lat. W tym roku Kreml zawłaszczył m.in. lokalne oddziały szwajcarskiego giganta Nestlé AG, francuską sieć supermarketów Auchan i niemiecką Metro AG.

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Putin podpisał również dekret, na mocy, którego dochodowa rosyjska spółka zależna amerykańskiego koncernu AptarGroup, produkująca systemy pakowania i dozowania leków, kosmetyków i dóbr konsumpcyjnych, została „tymczasowo” oddana pod zarząd firmy kierowanej przez Jakuba Zakriewa, bratanka czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa. To forma gratyfikacji putinowskiego dworu dla wspierających wojnę z Ukrainą.

W projekcie budżetu na 2027 r. rząd Rosji zapisał wydatki na wojnę w wysokości 205 mld dol. (17 bln rubli).