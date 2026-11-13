Antti Häkkänen
Rosyjscy negocjatorzy przedstawili w Abu Zabi daleko idące żądania, w związku z negocjacjami dotyczącymi zakończenia wojny na Ukrainie. Jednym z tych żądań miało być opuszczenie NATO przez Finlandię oraz zakaz tworzenia baz Sojuszu w państwach bałtyckich – ujawnił w piątek „Bild”.
Według Häkkänena Rosja domaga się tego samego od dłuższego czasu. Jak mówił fiński minister, Moskwa ma nadzieję, że państwa NATO samoograniczą się w interesie Rosji.
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– Takie kwestie nie są przedmiotem negocjacji. Rosja to wie. To całkowicie oburzające, by nawet to sugerować – oświadczył Häkkänen.
Według fińskiego ministra Rosja była ostatnio zachęcana do testowania jak bardzo inne państwa są gotowe spełnić jej żądania.
– Im bardziej miękkie jest stanowisko Zachodu wobec militarnych aspiracji Rosji, tym bardziej Rosja będzie testować (jak daleko może się posunąć) – stwierdził.
Häkkänen mówił też, że nie ma wielkich oczekiwań, jeśli chodzi o rozmowy w Abu Zabi.
Finlandia wstąpiła do NATO w kwietniu 2023 roku, po tym, jak w maju 2022 roku postanowiła zerwać z tradycyjną polityką neutralności i, wraz ze Szwecją, złożyła wniosek o wejście do Sojuszu, co było reakcją na agresywną politykę Rosji.
Kraje należące do NATO
Finlandia jest krajem NATO, który ma najdłuższą granicę lądową z Rosją – liczy ona ponad 1 350 km. W 1939 roku kraj ten był ofiarą agresji ZSRR, którego Rosja jest sukcesorem – w czasie tzw. wojny zimowej Finlandia obroniła swoją niepodległość, ale straciła ok. 10 proc. terytorium, w tym Przesmyk Karelski z Wyborgiem.
Rosja wielokrotnie sygnalizowała, że rozszerzanie się NATO na wschód traktuje jak zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Przed wojną Rosji z Ukrainą regularnie sygnalizowała Finlandii i Szwecji, że gdyby weszły do NATO, będą wówczas narażone na ewentualne działania militarne Rosji. Podobne groźby Rosja formułowała, gdy Finlandia starała się o członkostwo w NATO.
Wznowione negocjacje w formule trójstronnej (z udziałem USA, Ukrainy i Rosji), do których doszło 10–11 listopada w Abu Zabi, dotyczyły nie tylko pokoju na Ukrainie, ale też powojennej architektury bezpieczeństwa w Europie. W kolejnej rundzie rozmów – jak wynika z oświadczeń Wołodymyra Zełenskiego, a także amerykańskich negocjatorów Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa, mają już wziąć udział przedstawiciele Europy.
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Rosja przed wybuchem wojny na Ukrainie przedstawiła propozycję zmiany architektury bezpieczeństwa, która obejmowała m.in. zobowiązanie NATO do nierozszerzania się na wschód (wówczas Finlandia nie była jeszcze członkiem Sojuszu) oraz wycofanie wojsk NATO i infrastruktury wojskowej z państw, które wstąpiły do NATO po 1997 roku (a więc również z Polski).
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