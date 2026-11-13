Trzy dni negocjacji, o których Kushner pisze w serwisie X, to 10, 11 i 12 listopada – czyli czas trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, Ukrainy i USA w Abu Zabi (10–11 listopada), a następnie spotkań specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Kushnera z Władimirem Putinem w Moskwie i Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie (12 listopada).

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12 listopada Kushner i Witkoff spotkali się też z – jak pisze Kushner – „doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Niemiec, Włoch, UE, Francji, Irlandii i Polski”.

Jared Kushner: Europa weźmie udział w dalszych negocjacjach. Żadne porozumienie nie zostanie zawarte bez odniesienia się do obaw Ukrainy

„Ogromna praca została wykonana w celu powrotu do bezpośrednich negocjacji (między Rosją a Ukrainą – red.) po wielu miesiącach. Poczyniliśmy znaczące postępy w rozumieniu obaw obu stron, identyfikowaniu możliwych rozwiązań i wytyczaniu drogi prowadzącej naprzód” – napisał Kushner.

Zięć prezydenta Trumpa podkreślił, co wcześniej potwierdził również Steve Witkoff, że „obie strony zgodziły się rozszerzyć kolejną rundę negocjacji o europejskich partnerów”. „To pomoże nam odnieść się do szerszego, powojennego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa europejskiego równolegle z odniesieniem się do kwestii terytorialnych między Ukrainą i Rosją” – podkreślił Kushner.

„Trwałe zakończenie walki wymaga wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, mechanizmów zapobiegania konfliktom i obustronnego zobowiązania do deeskalacji, które zredukują ryzyko przyszłego konfliktu” – napisał zięć Trumpa.

Kushner podkreślił, że amerykańscy negocjatorzy uzgodnili z Zełenskim, że pozostaną z nim w bliskim kontakcie. Zapewnili też, że „żadne szersze porozumienie ws. europejskiego bezpieczeństwa nie zostanie sfinalizowane bez odniesienia się do obaw w kwestii bezpieczeństwa Ukrainy”.

„Zaczęliśmy omawiać te połączone kwestie równolegle, rozumiejąc, że, oprócz spraw humanitarnych, nic nie zostanie sfinalizowane przed osiągnięciem kompleksowego porozumienia” – napisał Kushner.

Jared Kushner: Przygotowujemy największą w czasie tej wojny wymianę jeńców

Zięć prezydenta Trumpa poinformował też o pracach nad „największą w czasie wojny wymianą jeńców”, która może objąć „tysiące osób”. „Wiele ludzkich żyć zostało zniszczonych przez tę wojnę i mamy nadzieję, że obie strony zaprezentują dobrą wolę i powagę niezbędną do realizacji tego ważnego kroku” – podkreślił.

Na koniec Kushner zapewnił, że „prezydent Trump jest zdeterminowany, by zakończyć tę straszną wojnę”. „Znaczące różnice pozostają, ale jesteśmy zachęceni poczynionymi postępami. Podejmiemy wszelką pracę dyplomatyczną, która jest niezbędna, by zakończyć walkę i stworzyć fundamenty trwałego pokoju, suwerennej, bezpiecznej i prosperującej Ukrainy i bardziej stabilnej Europy” – podsumował Kushner.

Wpis Kushnera potwierdza, że negocjacje ws. pokoju na Ukrainie zostały poszerzone o temat powojennego ładu w Europie. Państwa europejskie stoją na stanowisku, że takie rozmowy można podjąć dopiero po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Po rozmowach Kushnera i Witkoffa w Moskwie doradca Putina Jurij Uszakow poinformował, że rosyjski przywódca poparł amerykańską propozycję rozwiązania kwestii bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy poprzez stworzenie systemu bezpieczeństwa europejskiego. Uszakow nawiązał przy tym do propozycji przedstawionej przez Rosję w przededniu wybuchu wojny na Ukrainie, która przewidywała m.in. wycofania wojsk i infrastruktury NATO z państw, które weszły do Sojuszu po 1997 roku, a więc m.in. z Polski.