Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategie stosują deweloperzy, aby zrealizować roczne plany sprzedażowe.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się rynek wtórny w starciu z ofertą deweloperów.

W których miastach ceny mieszkań rosną wolniej od inflacji, co oznacza ich realny spadek.

Co prognozy ekspertów oznaczają dla osób planujących zakup nieruchomości w najbliższych miesiącach.

Nowe mieszkania sprzedają się dobrze. Analitycy portalu Tabelaofert mówią nawet o rekordach. Według tego serwisu w październiku na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali niemal 4,7 tys. lokali, to najlepszy miesięczny wynik w tym roku. Aż 38 proc. transakcji stanowiły mieszkania na oddanych do użytku osiedlach. Zdaniem Roberta Chojnackiego, założyciela portalu Tabelaofert, do zakupów może skłaniać klientów niepewność dotycząca przyszłego oprocentowania kredytów i zdolności kredytowej. Trwa wyścig z czasem.

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Walka deweloperów o wykonanie rocznych planów

Z kolei Otodom podaje, że w październiku z oferty deweloperów zniknęło ok. 5,1 tys. mieszkań, o 1 proc. mniej niż we wrześniu, ale o 27 proc. więcej niż rok temu. Firmy sprzedały o ok. 1,2 tys. mieszkań więcej niż wprowadziły na rynek. – Nowa podaż nie nadążała za popytem – komentuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku portalu Otodom. Jak podkreśla, „nie jest to zjawisko jednego miesiąca”. Sprzedaż przewyższa liczbę wprowadzonych mieszkań o kilkanaście proc. już od początku roku.

Katarzyna Kuniewicz tłumaczy, że deweloperzy rozpoczynają nowe inwestycje „ostrożnie i wybiórczo”. Nowe budowy rozpoczynają tam, gdzie popyt na mieszkania jest pewny. – Wyraźnie więcej mieszkań niż sprzedali, wprowadzili do oferty tylko we Wrocławiu i na rynku katowickim – zauważa analityczka. – Nie widać więc oznak, żeby deweloperzy próbowali wykorzystać mocny popyt szybkim zwiększaniem podaży. Coraz wyraźniej widać za to walkę o wykonanie całorocznych planów sprzedaży: pojawiają się promocje i rabaty.

Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego CBRE, zwraca z kolei uwagę na powroty mieszkań do oferty. – Być może jest to jeden z powodów, dla których deweloperzy nie decydują się na wprowadzenie na rynek większej liczby mieszkań, choć sprzedaż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie – uważa. – Jednocześnie firmy nadal dysponują znacznym zapasem pozwoleń na budowę i pozyskują kolejne, co wskazuje na ostrożny optymizm co do perspektyw rynku w średnim okresie.

Katarzyna Kuniewicz dopowiada, że liczba rezerwacji mieszkań po wrześniowym rekordzie w październiku wyraźnie spadła. – Ponieważ rezerwacje wyprzedzają sprzedaż, można by się spodziewać, że listopad pod względem sprzedaży będzie odrobinę słabszy – mówi. – Jednak deweloperzy już teraz wprowadzają promocje i rabaty. To pokazuje, że zrobią bardzo wiele, by listopad i grudzień były pod względem sprzedaży lepsze niż październik.

Ile kosztuje nowe mieszkanie

Mimo zwiększonego popytu średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w październiku były stabilne. Z analiz Otodomu wynika, że miesięczne wahania w większości miast nie przekroczyły 0,5 proc. Np. w Krakowie wzrosły zaledwie o 0,1 proc., do ponad 16,9 tys. zł za metr. W Warszawie przeciętne ceny wzrosły o 0,4 proc., do ponad 19,7 tys. zł za mkw. Z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że deweloperzy w Warszawie metr nowego mieszkania wyceniają już na ok. 20 tys. zł.

Większe zmiany przeciętnych cen nowych lokali, o 2,8 proc. w górę, do ponad 15,9 tys. zł za mkw., Otodom odnotował we Wrocławiu. Wzrost ten Katarzyna Kuniewicz tłumaczy wprowadzeniem na rynek drogich inwestycji ze średnią ceną ponad 17 tys. zł za mkw.

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Odwrotny mechanizm odnotowano w Trójmieście, gdzie średnie ceny nowych lokali spadły o 0,7 proc., do niespełna 17,7 tys. zł za mkw. Do oferty w tej aglomeracji trafiły tańsze nieruchomości ze średnią ceną ok. 14 tys. zł za mkw. Jak szacuje ekspertka Otodomu, to o ok. 20 proc. poniżej przeciętnej oferty.

W ujęciu rocznym ceny ofertowe nowych mieszkań są wyższe we wszystkich siedmiu miastach. Jak mówi Katarzyna Kuniewicz, przy inflacji wynoszącej w październiku 3,5 proc. r./r., ceny mieszkań rosną szybciej niż inflacja jedynie w trzech miastach: w Warszawie (o 9,6 proc.), we Wrocławiu (7,7 proc.) i w Poznaniu (7,6 proc.). Na pozostałych rynkach wzrost cen jest niższy od stopy inflacji: w Łodzi wyniósł 3,2 proc., w Trójmieście 2,4 proc., Krakowie 1,8 proc., a w Katowicach 1,4 proc. – Po jej uwzględnieniu oznacza to ich realny spadek – mówi Kuniewicz.

Mieszkania używane sprzedają się dłużej

Na rynku wtórnym ruch w październiku był nieco mniejszy niż we wrześniu. Tak ocenia Marcin Jańczuk z sieciowej agencji Metrohouse. – Nie oznacza to jednak stagnacji – zastrzega. – Klienci monitorują rynek, ale decyzje o zakupie zapadają znacznie wolniej. Prawdziwym konkurentem stał się rynek pierwotny z rekordowo dużą liczbą gotowych mieszkań, które można kupić od ręki.

W porównaniu z ubiegłym rokiem czas sprzedaży lokali z drugiej ręki się wydłuża. – Najbardziej widać to w Warszawie, gdzie sprzedaż trwa średnio 129 dni, o ponad trzy tygodnie dłużej niż przed rokiem – podaje ekspert Metrohouse. W największych miastach mieszkania sprzedają się średnio 113 dni, w pozostałych – 120 dni.

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Klienci wybierają coraz mniejsze metraże. – W zasadzie spośród największych miast mieszkania o średniej powierzchni większej niż 50 mkw. są kupowane tylko w Łodzi – zauważa Jańczuk.

Wybór mieszkań na rynku wtórnym maleje. GetHome.pl podaje, przytaczając dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, że pod koniec października w ofercie było ok. 131,5 tys. mieszkań, we wrześniu – 134 tys. W październiku do sprzedaży trafiło 32,5 tys. lokali, a zniknęło 35 tys.

Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl, tłumaczy, że po wakacjach kupujący są zwykle bardziej aktywni, dlatego liczba mieszkań sprzedanych lub wycofanych z rynku jest większa od liczby nowych ogłoszeń. – Problem w tym, że ogólna liczba unikatowych ogłoszeń na rynku wtórnym jest w trendzie spadkowym od półtora roku – zauważa Wielgo. – W porównaniu z rekordowym poziomem z marca 2025 r. wybór mieszkań zmniejszył się aż o jedną czwartą, a w ostatnich 12 miesiącach o 12 proc.

Foto: Tomasz Sitarski

Z kolei w portalu Nieruchomosci-online.pl było pod koniec października 58,4 tys. ogłoszeń mieszkań z rynku wtórnego, mniej więcej tyle, ile we wrześniu. W porównaniu z październikiem 2025 r. ofert było mniej o niecałe 2 proc.

Ceny mieszkań z drugiej ręki

Mieszkania używane w ostatnim miesiącu praktycznie nie zmieniły cen. – Analiza średnich cen ofertowych, czyli proponowanych przez sprzedających w ogłoszeniach, w ostatnich miesiącach wskazuje na wyraźną stabilizację – mówi Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl. – Porównując październik z wrześniem, w 15 z 18 miast wojewódzkich zmiana średniej ceny ofertowej była nieznaczna, nie przekroczyła 1 proc. w górę lub w dół.

Roczne zmiany są już większe. W 13 z 18 analizowanych miast były wyższe niż rok wcześniej: od 1 do 9 proc. Jak jednak zaznacza Rafał Bieńkowski, sporo ośrodków zanotowało nieznaczny wzrost o 1 – 2 proc. – W największych miastach – w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, podane w ogłoszeniach ceny były wyższe niż w analogicznym okresie 2025 r. o mniej niż 2 proc. – podaje Bieńkowski. – Trzeba pamiętać, że są to średnie ceny ofertowe, wyznaczające oczekiwania sprzedających w ogłoszeniu jeszcze przed negocjacjami z kupującym, a nie ostateczne kwoty transakcji – podkreśla.

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Ceny transakcyjne mieszkań w większości miast wzrosły w ciągu roku od 4 do 10 proc. – wskazuje Metrohouse. Liderem wzrostów jest Gdańsk, gdzie średnie ceny w transakcjach były o 10 proc. wyższe. W Łodzi odnotowano 5-proc. spadki. – To właśnie w Łodzi rynek wtórny musi szczególnie mocno stawiać czoła ofertom z rynku deweloperskiego – zauważa Marcin Jańczuk. Ekspert tłumaczy, że wzrosty średnich cen są pochodną zmian w koszyku transakcji. – Przykładowo w Warszawie wzrósł udział sprzedaży mieszkań o metrażu do 35 mkw., co niesie za sobą zmiany średniej ceny mkw. – wyjaśnia. Metr mniejszych mieszkań jest droższy niż dużych.

Prognozy. Gdzie mieszkania mogą zdrożeć

Według Katarzyny Kuniewicz zmiany średnich cen ofertowych nowych mieszkań w siedmiu miastach do końca roku powinny wynieść od minus 1 do 2 proc. w porównaniu z październikiem. – Promocje obniżą raczej ceny transakcyjne niż cenniki, bo rabat czy gratisowe miejsce postojowe zwykle nie zmieniają ceny ofertowej – zauważa analityczka Otodomu. Jej zdaniem wzrost średnich cen oferowanych mieszkań jest najbardziej prawdopodobny w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, gdzie ceny rosną szybciej niż inflacja.

Wolniejszego wzrostu albo promocji Katarzyna Kuniewicz spodziewa się w Krakowie, gdzie dynamika cen słabnie od kilku miesięcy, i w Trójmieście (wprowadzone drogie inwestycje z maja i czerwca 2025 r. przestają wpływać na średnie ceny). – Miejsca na wzrosty cen nie ma w Łodzi, bo oferta w stosunku do liczby sprzedawanych mieszkań jest bardzo duża – mówi Katarzyna Kuniewicz. – Wyraźnego spadku średnich cen nie prognozujemy, bo oferta w skali siedmiu rynków nie rośnie.

Agnieszka Mikulska uważa, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na ostatnie tygodnie roku jest dalsza stabilizacja cen, z niewielkimi wahaniami na poszczególnych rynkach. – Przed nami okres atrakcyjnych promocji na koniec roku. W części miast widać też próby dopasowania cen nowych mieszkań w nowych inwestycjach do bieżącego popytu – mówi. – Największym zadaniem dla deweloperów będzie utrzymanie zainteresowania nabywców i zamienianie wstępnych rezerwacji w transakcje. Utrzymanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oznacza, że przynajmniej na razie nie należy oczekiwać istotnych zmian w dostępności kredytów, co powinno wspierać popyt.

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Marcin Jańczuk przewiduje, że deweloperzy w negocjacjach będą „coraz bardziej ulegli”, by osiągnąć jak najlepsze wyniki.

– To dobry okres, by negocjować, nie tylko z deweloperem, ale też z indywidualnym sprzedającym, który coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że nowe mieszkania stanowią silną konkurencję – wyjaśnia ekspert Metrohouse. Jego zdaniem kupujący mieszkania z drugiej ręki idą na różnego rodzaju kompromisy. – Wybierają mniejsze mieszkania, częściej interesują się rejonami poza centrum miast. Chcą kupować mieszkania i kupują takie, na jakie ich stać w nadziei, że kiedyś zamienią je na większe – mówi. – Końcówka roku może obfitować w takie właśnie transakcje – klienci będą wybierać lokale nieco dalej od centrum, z dobrą wyceną, w nowszym budownictwie.

Wzrostu zainteresowania mieszkaniami z drugiej ręki w ostatnim kwartale roku spodziewa się 53 proc. pośredników, którzy wzięli udział w badaniu portalu Nieruchomosci-online.pl. Część kupujących chce kupić mieszkanie jeszcze w tym roku. Ankietowani pośrednicy nie spodziewają się także większych zmian cen ofertowych lokali używanych.