Notowana na warszawskiej giełdzie spółka GTC sprzedała Centrum Biurowe Francuska w Katowicach. Budynek przejęła Grupa Opal, działający na Śląsku deweloper mieszkaniowo-komercyjny kontrolowany przez katowickiego przedsiębiorcę Krystiana Miklisa. Francuska to jeden z większych kompleksów biurowych w regionie, składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o powierzchni najmu 23 tys. mkw. Wartości transakcji nie ujawniono.

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Polski inwestor wspiera się przy zakupie nieruchomości finansowaniem z polskiego banku

Grupa Opal skorzystała z finansowania zewnętrznego, ale nie w formie kredytu. Kompleks został zakupiony przez BPS Leasing. Tym samym wartość nieruchomości sfinansowanych przez tę spółkę córkę Banku BPS sięgnęła 0,9 mld zł.

– Leasing nieruchomości komercyjnych to produkt wymagający wysokiej precyzji prawnej, podatkowej i strukturalnej. Dopasowanie warunków finansowania w długiej perspektywie do potrzeb inwestora oraz specyfiki obiektu klasy A sprawia, że są to transakcje szyte na miarę. Nabycie Centrum Biurowego Francuska na wskazanie Grupy Opal pokazuje, że leasing jest doskonałą, rynkową alternatywą dla kredytu inwestycyjnego przy przejmowaniu dojrzałych aktywów komercyjnych od podmiotów trzecich – skomentowała Sylwia Węgrzynowska, dyrektorka departamentu finansowania nieruchomości komercyjnych w BPS Leasing.

Grupa Opal ma w portfelu budynki biurowe w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Bytomiu.

– Centrum Biurowe Francuska łączy cechy, których szukamy w naszych inwestycjach: dobrą lokalizację, wysoki standard budynków i obecność uznanych najemców. Dobrze znamy katowicki rynek i widzimy potencjał dalszego rozwoju tego kompleksu. To dla nas inwestycja długoterminowa, której wartość chcemy budować przez rozwój oferty najmu i bliską współpracę z firmami już tutaj obecnymi, jak i tymi poszukującymi nowego biura w Katowicach – skomentował Maksymilian Miklis, członek zarządu w Grupie Opal.

GTC sprzedało biurowiec, by poprawić bilans

Giełdowe GTC sprzedało budynek, realizując strategię wzmocnienia bilansu.

– Zmniejszenie zadłużenia to jeden z naszych priorytetów, a selektywna sprzedaż dojrzałych nieruchomości jest jednym z kluczowych narzędzi do osiągnięcia tego celu. Transakcja w Katowicach jest potwierdzeniem naszych starań o zapewnienie GTC większej stabilności w kolejnych latach. Centrum Biurowe Francuska to również przykład nieruchomości, która dzięki zaangażowanemu i starannemu zarządzaniu od lat pozostaje atrakcyjną lokalizacją biznesową, przyciągającą uwagę zarówno najemców, jak i inwestorów – powiedział Botond Rencz, prezes GTC.

W ciągu trzech kwartałów 2026 r. wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce wyniosła 4,7 mld euro – wynika z szacunków firmy Avison Young. W biurowcach ulokowano 1,1 mld euro, za 30 proc. wartości transakcji w tym segmencie odpowiadał polski kapitał.