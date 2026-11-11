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Rusłan Szoszyn: Abu Zabi jak Monachium 1938 r. Zachód znów próbuje udobruchać dyktatora

W 1938 r. w Monachium zachodnie mocarstwa próbowały udobruchać Hitlera kosztem Czechosłowacji. Dzisiaj w Abu Zabi Ameryka Donalda Trumpa szuka sposobu na zaspokojenie ambicji Putina. Stawką jest już nie tylko przyszłość Ukrainy, ale także bezpieczeństwo całej Europy.

Publikacja: 11.11.2026 17:19

Rusłan Szoszyn: Abu Zabi jak Monachium 1938 r. Zachód znów próbuje udobruchać dyktatora

Foto: PAP/EPA

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Rusłan Szoszyn

Jak czytamy w Starym Testamencie: „Nie ma nic nowego pod słońcem”. Historia nieustannie zatacza koło, zmieniają się jedynie nazwiska. W 1938 r. w Monachium mocarstwa zachodnie, próbując udobruchać Adolfa Hitlera, zgodziły się na oddanie III Rzeszy czeskich Sudetów. Dzisiaj najważniejsze mocarstwo świata szuka w Abu Zabi pomysłu na zaspokojenie rozdętego ego Władimira Putina. Różnica polega jedynie na tym, że rosyjski dyktator nie tylko już dokonuje podbojów terytorialnych, ale także posiada największy arsenał nuklearny na świecie. I wygląda na to, że ten fakt od początku przesądzał o polityce Zachodu wobec wojny: utrzymać Ukrainę na powierzchni, ale nie pomóc jej dopłynąć do brzegu.

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