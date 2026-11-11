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Mohsen Rezaei, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, oświadczył w środę, że w przypadku wznowienia amerykańskich ataków Teheran uderzy w bazy wojskowe USA, również te położone na obszarach uznawanych dotąd za znajdujące się poza zasięgiem irańskich rakiet.

W rozmowie z libańskim medium zapowiedział, że jeśli amerykańskie samoloty wystartują z bazy położonej w Europie lub innym odległym regionie, by zbombardować Iran, instalacja ta również stanie się celem. Dodał, że Teheran może zaatakować nawet wyspy uznawane przez przeciwników za niedostępne dla irańskich pocisków.

Rezaei przedstawił również warunki zakończenia konfliktu. Iran domaga się porozumienia obejmującego wszystkie fronty na Bliskim Wschodzie, szczególnie Liban, zniesienia blokady morskiej, uwolnienia zamrożonych aktywów oraz gwarancji, że ataki na kraj nie zostaną wznowione.

Zapewnił, że Teheran nie zrezygnuje z zapasów wzbogaconego uranu, które pozostaną w kraju i będą wykorzystywane między innymi jako paliwo dla przyszłych okrętów o napędzie jądrowym.

„To dopiero początek”. Kolejne groźby irańskich dowódców

Podobne ostrzeżenia przedstawił szef sztabu irańskich sił zbrojnych generał Ali Abdollahi. W komunikacie z okazji 15. rocznicy śmierci Hassana Tehraniego Moghaddama, jednego z architektów irańskiego programu rakietowego, stwierdził, że dotychczasowe uderzenia na USA i Izrael były „dopiero początkiem”.

Zapowiedział, że każda kolejna błędna kalkulacja przeciwnika spotka się ze znacznie dotkliwszą odpowiedzią. Ostrzegł również, że każdy obiekt stanowiący zagrożenie dla Islamskiej Republiki może stać się celem irańskich operacji asymetrycznych.

Abdollahi twierdził, że zachodnie systemy obrony powietrznej zostały sparaliżowane przez szybkość irańskich rakiet i dronów. Zapewniał też, że podziemne zakłady nadal produkują broń mimo intensywnych bombardowań.

USA oskarżają trzy osoby o organizowanie zamachów

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował o postawieniu zarzutów trzem osobom podejrzewanym o organizowanie ataków w USA i Europie na zlecenie Iranu. Wśród spraw wymieniono również spisek dotyczący brytyjskiej bazy lotniczej RAF Fairford. Chodzi o wrześniowy incydent, gdy w jej pobliżu zauważono podejrzane samochody dostawcze. Iran zaprzecza swojemu zaangażowaniu.

Zarzuty usłyszeli Mohsen Mohajeri, obywatel Iranu, Mohammad Ali Hassani, obywatel Iraku, oraz Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, posiadający obywatelstwo irańskie i irackie. Według śledczych mieli kierować atakami w imieniu organizacji Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya.

Amerykański resort sprawiedliwości poinformował, że grupa przypisała sobie odpowiedzialność za 18 ataków w Europie tej wiosny, w tym siedem w Wielkiej Brytanii. Chodziło między innymi o podpalenia, użycie materiałów wybuchowych i atak nożem w Londynie, w którym niemal śmiertelnie raniono dwóch żydowskich mężczyzn.

Organizacja pojawiła się 9 marca, gdy eksplozja uszkodziła wejście do synagogi w belgijskim Liège. Później przyznała się do wybuchu przy żydowskim obiekcie w Atenach, podpalenia szkoły żydowskiej w Rotterdamie oraz podpalenia czterech karetek przed synagogą w londyńskiej dzielnicy Golders Green.