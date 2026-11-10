Punktem wyjścia do rozmowy w najnowszym odcinku „Rzeczy o idei” jest tekst Estery Flieger „Reset? Nie jesteśmy frajerami. Polska odniosła na Wschodzie największy sukces od stu lat”, w którym autorka polemizuje z przekonaniem, że zbliżające się porozumienie USA z Rosją podważa skuteczność naszej polityki wschodniej. Rozmówcy podkreślają, że europejska radość z wyników amerykańskich wyborów jest przedwczesna, bo zmiany w polityce zagranicznej Waszyngtonu nie wynikają tylko z widzimisię Donalda Trumpa, ale są znacznie głębsze. Europa musi nauczyć się większej samodzielności, a Polska powinna konsekwentnie realizować własne cele. – Nie powinniśmy zawracać z tej drogi – podkreśla Flieger, wskazując na konieczność budowania europejskiej zdolności do autonomicznego działania.