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„Rzecz o idei”: Amerykański reset i polska dorosłość. Jak przestaliśmy być geopolitycznym petentem

Czy nadchodzący reset w relacjach USA z Rosją oznacza dla Polski powrót do najgorszych geopolitycznych scenariuszy? Estera Flieger przekonuje, że nie mamy powodów do paniki. Polska odniosła na Wschodzie ogromny sukces, a jej konsekwentna polityka daje korzyści, które nie zawsze potrafimy dostrzec.

Publikacja: 10.11.2026 18:00

Estera Flieger, Michał Płociński

Punktem wyjścia do rozmowy w najnowszym odcinku „Rzeczy o idei” jest tekst Estery Flieger „Reset? Nie jesteśmy frajerami. Polska odniosła na Wschodzie największy sukces od stu lat”, w którym autorka polemizuje z przekonaniem, że zbliżające się porozumienie USA z Rosją podważa skuteczność naszej polityki wschodniej. Rozmówcy podkreślają, że europejska radość z wyników amerykańskich wyborów jest przedwczesna, bo zmiany w polityce zagranicznej Waszyngtonu nie wynikają tylko z widzimisię Donalda Trumpa, ale są znacznie głębsze. Europa musi nauczyć się większej samodzielności, a Polska powinna konsekwentnie realizować własne cele. – Nie powinniśmy zawracać z tej drogi – podkreśla Flieger, wskazując na konieczność budowania europejskiej zdolności do autonomicznego działania.

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