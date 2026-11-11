Czytaj więcej Społeczeństwo Marsz Niepodległości dotarł pod Stadion Narodowy. Obchody przebiegają spokojnie 11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia przypada 108. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojni...

Jeszcze przed wydarzeniem organizatorzy Marszu Niepodległości przewidywali rekordową frekwencję. Prezes stowarzyszenia Bartosz Malewski mówił w rozmowie z Onetem, że 11 listopada w Warszawie może pojawić się ponad pół miliona osób. Podobne oczekiwania przedstawiał rzecznik organizacji Rafał Buca w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Podkreślał, że zainteresowanie wydarzeniem jest znacznie większe niż w poprzednich latach, a liczba osób korzystających ze zorganizowanych przejazdów wzrosła nawet kilkukrotnie.

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Onet: od 120 do 160 tys. osób

Według szacunków Onetu w marszu mogło uczestniczyć od 120 do 160 tys. osób. Wyliczenie dotyczyło około godz. 16.30, kiedy kolumna miała około 3,5 km długości, a jej ostatni uczestnicy wchodzili na trasę przy rondzie Dmowskiego, podczas gdy czoło docierało już w okolice Stadionu Narodowego.

Redakcja podała również, że nieoficjalnie ustaliła, iż służby mogą szacować frekwencję jeszcze wyżej.

Wirtualna Polska: około 150 tys. uczestników

Podobny wynik przedstawiła Wirtualna Polska. Według szacunków redakcji na głównej osi zgromadzenia, od ronda Dmowskiego w kierunku Stadionu Narodowego, mogło znajdować się około 150 tys. osób. WP zaznaczyła, że wyliczenie nie obejmuje wszystkich uczestników, którzy gromadzili się również na ulicach bocznych i dojściach do głównej trasy.

Wyższe szacunki warszawskiej policji

Podczas ostatniego briefingu w środę wieczorem Misztal poinformował, że na podstawie danych stołecznej policji w Marszu Niepodległości mogło wziąć udział około 250 tys. osób.

Warszawski ratusz wcześniej zrezygnował z przedstawienia własnego szacunku frekwencji. Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal wyjaśnił podczas briefingu, że marsz trwa, czoło kolumny schodziło już z Mostu Poniatowskiego, podczas gdy jej koniec pozostawał w rejonie Ronda Dmowskiego, dlatego uznał, że podawanie niepełnych danych mogłoby prowadzić do sporów o rzeczywistą liczbę uczestników. Podkreślił, że najważniejsze jest bezpieczeństwo zgromadzenia.