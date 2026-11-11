- Niepodległość to wielka odpowiedzialność. To ogromna odpowiedzialność także za drugiego współobywatela, za drugiego Polaka. W ostatnich dniach byliśmy świadkami ogromnej odpowiedzialności za niepodległość w wykonaniu osób, które były gotowe do poświęcenia swojego życia i zdrowia dla drugiego współobywatela – mówił prezydent Karol Nawrocki w Warszawie.

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- Ta odpowiedzialność w niepodległości ma twarz Jakuba Kulika, Artura Morańskiego, ma twarz pielęgniarzy, lekarzy, strażników miejskich, strażaków i zwykłych mieszkańców Krakowa, którzy nie zastanawiając się, byli gotowi w tej tragicznej sytuacji nieść pomoc drugiemu obywatelowi – podkreślił.

- Chciałbym, abyśmy podziękowali jeszcze raz tym bohaterom codzienności z Krakowa w obliczu narodowej tragedii – powiedział.

Prezydent: wolny naród potrzebuje wolnego Trybunału

- Polacy nie potrzebują silnego i sprawnego państwa, by pod płaszczem troski ograniczać wolność i suwerenność obywateli państwa polskiego – mówił. – Potrzebujemy silnego państwa, by żyć w dobrobycie, by żyć w wolności i suwerenności, a nie po to, by naszą wolność ograniczano – kontynuował.

Podkreślał, że państwo nie istnieje po to, by „elity polityczne rościły sobie pretensje do zarządzania obywatelami Rzeczpospolitej wbrew woli narodu”. – Elity polityczne są po to, i ja, i polski rząd, żeby realizować wolę narodu polskiego i polskiego suwerena – mówił.

Nawrocki odniósł się do sporu o Trybunał Konstytucyjny. - Pomimo tego, że od 10 lat trwa polityczna, formalna i prawna walka i batalia o Trybunał Konstytucyjny, to niestety bardzo mi przykro, że w Dniu Niepodległości nie mogę pochwalić się naszym wspólnym sukcesem. Po tych 10 latach, w ostatnich tygodniach zupełnie pogrzebano prestiż Trybunału Konstytucyjnego, który musimy wspólnie odbudować – grzmiał prezydent.

– Państwo nie istnieje po to, aby elity polityczne rościły sobie pretensje do zarządzania obywatelami wbrew woli narodu. Są po to, żeby realizować wolę narodu polskiego i polskiego suwerena – powiedział prezydent.

– Polska suwerenność i niepodległość są niepodzielne. Nie mogą podlegać partyjnym sporom. Ustrój i konstytucja RP są nietykalne. Organy konstytucyjne państwa polskiego powinny znajdować się ponad politycznym sporem – zaznaczył.

Głowa państwa skrytykowała działania wobec TK. – Pogrzebano prestiż TK, który musimy wspólnym wysiłkiem i odpowiedzialnością za przyszłość Polski odbudować. Wolny naród potrzebuje wolnego Trybunału, nieotoczonego kordonem policji, ale też wolnego od nacisków polityków – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent wbił szpilę Domańskiemu

Prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia pochwalił funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i przypomniał, że w formacji służyła jego małżonka Marta Nawrocka.

- Wiem, jak bardzo się staracie, i wiem, że wasza ciężka praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra (Andrzeja) Domańskiego - mówił.

- A pana ministra Domańskiego (chciałem) prosić o lepszą pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział.

Nawrocki nawiązał do krytykowanych słów Tuska

Prezydent podkreślał, że utrata niepodległości przez Polskę to lekcja dla nas wszystkich. Przekonywał, że ówczesne elity „czuły się właścicielami Rzeczypospolitej”. Przypomniał, że gdy wybrany w wolnej elekcji król nie zgadzał się z magnatami, ci wypowiadali mu „wojnę totalną”.

- Oglądając się niestety także na obce stolice i obce państwa. Na Berlin, na Moskwę – mówił.

- Wolność odzyskaliśmy 108 lat temu, bo sześć pokoleń Polaków ani przez moment nie pomyślało, że polskość to nienormalność. Sześć pokoleń Polaków wiedziało, że polskość to normalność - mówił, nawiązując do słynnych słów z artykułu Donalda Tuska z końca lat 80. - Ta normalność to pacierz polskiej matki odmawiany z polskim dzieckiem. Ta normalność to polska wiara, polski Kościół katolicki, polska odwaga insurekcji do przypominania o tym, że Rzeczpospolita będzie trwać – mówił.

Karol Nawrocki przekonywał także, że niepodległość w 1918 roku udało się uzyskać dzięki temu, że nie słuchano „podszeptów bolszewickiej rewolucji ze wschodu”. - Ten sam naród rozumiał, że prawdziwa niepodległość wymaga od niego tego, żeby nie uczestniczyć w projektach Mitteleuropy z Zachodu i z Berlina – mówił.

Obchody 11 listopada

W obchodach niepodległościowych poza prezydentem biorą udział m.in. pierwsza dama Marta Nawrocka, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak – który znalazł się w gronie oficerów, którzy podczas uroczystości otrzymają awans na kolejny stopień generalski – oraz liderzy polityczni.

Program uroczystości przewiduje, poza uroczystą odprawą wart, także wystąpienie prezydenta oraz ceremonię wręczenia awansów generalskich oficerom Wojska Polskiego. Awans na trzeci stopień generalski, generała broni, otrzymał gen. Nowak; kolejne lub pierwsze gwiazdki generalskie otrzymają także m.in. gen. Rafał Miernik ze Sztabu Generalnego WP, dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek oraz dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski.