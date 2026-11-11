27-letnia kobieta poszkodowana w tragicznym ataku na Rynku Głównym w Krakowie została przetransportowana do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. W pięciu krakowskich placówkach medycznych nadal leczonych jest 11 rannych. Stan większości z nich jest stabilny.

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Atak w Krakowie. Jedna z rannych przewieziona do Warszawy

Rzecznik prasowy wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski poinformował w środę Polską Agencję Prasową, że jedna z osób poszkodowanych w ataku została przewieziona do warszawskiego szpitala klinicznego przy ul. Banacha.

Chodzi o 27-letnią Polkę, która doznała obrażeń wątroby. O planowanym transporcie kobiety informowali już we wtorek przedstawiciele szpitala wojskowego, w którym wcześniej przebywała.

Jaki jest stan rannych po ataku w Krakowie?

Według informacji przekazanych przez rzecznika wojewody w pięciu krakowskich szpitalach pozostaje obecnie 11 osób rannych w ataku. Ich stan jest stabilny. W przypadku jednego z poszkodowanych lekarze określają go jako stabilny, ale ciężki.

Wśród hospitalizowanych jest 27-letni policjant Artur Morański, którego stan pozostaje ciężki. We wtorek funkcjonariusz został przeniesiony ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć ofiar śmiertelnych

Do tragedii doszło w sobotę. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej.

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W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było dwóch policjantów. Sprawca również został ranny i trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek.