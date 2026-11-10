O decyzji komendanta wojewódzkiego poinformował PAP komisarz Damian Janus z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W skład specjalnego zespołu weszli funkcjonariusze z najdłuższym stażem i największym doświadczeniem w województwie świętokrzyskim. Ich zadaniem jest szczegółowe wyjaśnienie okoliczności związanych ze świętokrzyskim wątkiem tragicznych wydarzeń z 7 listopada.

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Świętokrzyscy policjanci ściśle współpracują ze śledczymi z Małopolski, ponieważ oba wątki postępowania są ze sobą bezpośrednio powiązane. Funkcjonariusze weryfikują napływające sygnały od osób, które zgłaszają, że mogły widzieć sprawcę lub jego samochód na trasie przejazdu między Kielcami a Krakowem. Policja szczegółowo odtwarza każdy etap ostatnich działań 24-letniego mężczyzny.

- Sprawa jest bardzo świeża i nie zostanie wyjaśniona w kilka dni. Przed nami długotrwałe czynności, a współpraca z policją z Małopolski jest niezbędna - zaznaczył kom. Janus.

Ciała rodziny napastnika w mieszkaniu

Świętokrzyscy funkcjonariusze byli zaangażowani w działania od momentu ustalenia, że sprawca ataku pochodził z tego województwa. Policjanci pionów operacyjnego i prewencji uczestniczyli w zabezpieczaniu miejsca zdarzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przeprowadzili ewakuację mieszkańców bloku, w którym mieszkała rodzina zamachowca.

W rodzinnym mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trojga jego najbliższych: 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry. Na ciałach ofiar ujawniono obrażenia postrzałowe.

Atak w Krakowie

Z ustaleń śledztwa wynika, że po dokonaniu zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim zamaskowany sprawca udał się do Krakowa, gdzie w sobotę po południu wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień z broni automatycznej do przechodniów.

W wyniku ostrzału zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Postrzelony przez funkcjonariuszy napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W jego pojeździe zabezpieczono cztery sztuki broni - dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety - oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Mężczyzna posiadał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany.

Równolegle specgrupę do wyjaśnienia przebiegu zamachu na Rynku Głównym powołał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Artur Bednarek. W skład małopolskiego zespołu weszli policjanci z pionów operacyjnych, dochodzeniowo-śledczego, Wydziału Kryminalnego oraz laboratorium kryminalistycznego.

Całe postępowanie nadzoruje małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, a czyn zakwalifikowano jako zabójstwo wielu osób o charakterze terrorystycznym.