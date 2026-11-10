Nowy zarzut, który prokuratura postawiła szefowi PKOl Radosławowi Piesiewiczowi, dotyczy wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki S.A. szkody na kwotę ponad 1 mln zł. Piesiewicz, jak przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, miał opłacać ze środków spółki prywatne wizyty w hotelach i restauracjach oraz zagraniczne loty.

„Prokuratura Krajowa postawiła 6.11.2026 r. Radosławowi P. nowy zarzut wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki S.A. ponad 1 mln zł szkody przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów” – napisał Żurek na swoim koncie w serwisie X. 

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„Kasa polskiego sportu to nie prywatny fundusz wczasowy dla prezesów” – stwierdził Żurek.

„Wątek wyłączony z afery ZondaCrypto połączyliśmy ze śledztwami dotyczącymi nadużyć w PKOl oraz Banku Pekao S.A., bo rozliczamy cały mechanizm żyrowania prywatnego luksusu ze związkowych i publicznych pieniędzy” – napisał Żurek.

Wątek Piesiewicza został wyłączony do odrębnego postępowania ze śledztwa, prowadzonego przez prokuraturę w sprawie działalności giełdy kryptowalut ZondaCrypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak przekazała prokuratura w komunikacie, wyłączenie to podyktowane było „względami ekonomiki procesowej oraz potrzebą zapewnienia sprawności postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy zarówno w postępowaniu głównym, jak i zarejestrowanym po wyłączeniu materiałów”.

„Dodatkowo zaistniała potrzeba dalszego wyjaśnienia działalności Radosława P. w ramach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz innych podmiotów funkcjonujących w strukturach polskiego sportu” – czytamy w komunikacie prokuratury. Tym samym połączone do wspólnego prowadzenia zostały dwa postępowania: dotyczące nadużycia uprawnień przez osobę pełniącą obowiązki prezesa PKOl i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz dotyczące nadużycia uprawnień przez osoby reprezentujące Bank Polska Kasa Opieki S.A., skutkującego wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej.

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Piesiewicz usłyszał postanowienie, na mocy którego uzupełnione zostało pierwotne postanowienie o przedstawienie zarzutów ( z dnia 28 sierpnia), w dniu 6 listopada.

„W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy, w tym również uzyskany w toku postępowań prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku, pozwolił na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Radosław P., pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki S.A. i będąc z tego tytułu zobowiązanym do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużył udzielonych mu uprawnień oraz nie dopełnił obowiązku nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi Spółki” – czytamy w postanowieniu.