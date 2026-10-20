Przemysław Kral, Radosław Piesiewicz
Przemysław Kral i Radosław Piesiewicz zostali skonfrontowani w śledztwie dotyczącym afery Zondacrypto, o czym jako pierwsze poinformowało Radio ZET. Ich relacje miały się różnić. Śledczy sprawdzają teraz wyjaśnienia Krala z innymi podejrzanymi – wynika z ustaleń Onetu.
Do spotkania doszło w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we Wrocławiu. Według ustaleń Onetu były szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego odpowiadał na pytania śledczych, jednak przedstawiał inną wersję wydarzeń niż Przemysław Kral.
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Konfrontacja jest czynnością procesową, podczas której jednocześnie przesłuchuje się osoby, których wcześniejsze zeznania lub wyjaśnienia zawierają sprzeczności. Jej celem jest wyjaśnienie różnic między przedstawionymi relacjami.
Jak przekazało Onetowi źródło zaznajomione z kulisami postępowania, śledztwo weszło w istotny etap. „Wyjaśnienia Krala zostały wstępnie zweryfikowane i teraz konfrontowane są z wyjaśnieniami innych podejrzanych” – poinformował rozmówca portalu.
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Z ustaleń Onetu wynika, że Kral, starający się o status tzw. „małego świadka koronnego”, ma zostać skonfrontowany także z innymi podejrzanymi, w tym Jaromirą W., Anną P. i Romanem Ż. Czynności mają być kontynuowane w innym miejscu i prawdopodobnie potrwają do końca tygodnia.
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