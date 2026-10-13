Jak ujawnił Onet, wśród osób objętych postępowaniem są Jaromira W., była żona Mariana W. ps. „Maniek”, Anna P., jego wieloletnia współpracowniczka, oraz Roman Ż., jeden z pierwszych inwestorów BitBay. Cała trójka od września przebywa w areszcie.

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Prokuratura zarzuca obu kobietom udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem miało być przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Jaromira W. jest dodatkowo podejrzana o wyprowadzanie i pranie pieniędzy pochodzących z giełdy kryptowalut. Anna P. usłyszała też zarzut wyniesienia nagrania monitoringu z bazy paliwowej w Czeladzi z dnia zaginięcia przedsiębiorcy. Roman Ż. jest podejrzewany o udział w grupie, która miała dopuszczać się oszustw komputerowych i wyprowadzania pieniędzy z giełdy.

Apartamenty w Katowicach i dziesiątki innych nieruchomości

Jednym z głównych wątków są dwa luksusowe mieszkania w Katowicach, które wcześniej należały do luksemburskiej spółki S&B Investment, kontrolowanej przez Suszka. W maju 2024 r. Jaromira W. została właścicielką 136-metrowego apartamentu w kompleksie Sokolska Towers. Tego samego dnia Anna P. nabyła 105-metrowe mieszkanie przy ul. Franciszkańskiej.

Według śledczych były to transakcje pozorne. Formalnie nieruchomości zmieniły właścicieli, ale – jak twierdzi prokuratura – kobiety nie zapłaciły za nie sprzedającej spółce.

To tylko fragment większego majątku. Z ustaleń Onetu wynika, że Jaromira W. kontroluje liczne nieruchomości na Górnym Śląsku. Jej pełnomocniczka twierdzi, że jest ich około stu, choć dziennikarzom udało się ustalić około pięćdziesięciu. Wśród nich są mieszkania na katowickim Osiedlu Ptasim, lokale użytkowe oraz grunty w Mysłowicach, Czeladzi i katowickim Giszowcu.

Znaczna część zakupów miała być finansowana ze środków Mariana W., który jest podejrzany w odrębnym śledztwie dotyczącym wyłudzenia VAT. Prokuratura szacuje straty Skarbu Państwa w tej sprawie na 1,5 mld zł.

Cypryjska spółka i majątek wokół Zondacrypto

Część nieruchomości miała zostać przeniesiona do zarejestrowanej na Cyprze spółki Landflower Trading Ltd. To do niej trafiły grunty położone na Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Wśród nich znalazł się także teren bazy paliwowej w Czeladzi, gdzie 10 marca 2022 r. po raz ostatni widziano Sylwestra Suszka.

Osobny wątek dotyczy Romana Ż., którego śledczy łączą z faktycznym zarządzaniem giełdą BitBay. Jak wynika z ustaleń Onetu, miał on zapewnić początkowy kapitał na rozwój przedsięwzięcia, a później wpływać na decyzje dotyczące jego funkcjonowania.

W Bytomiu Roman Ż. korzysta z rezydencji utworzonej z czterech połączonych mieszkań o łącznej powierzchni 340 m kw. Nieruchomość formalnie należy do spółki Rowerownia, powiązanej z innymi podmiotami kontrolowanymi przez wrocławskiego adwokata Błażeja Gazdę. Dziennikarze dotarli również do dokumentów, z których wynika, że hipoteki na nieruchomościach powiązanych z Romanem Ż. miały zabezpieczać pożyczkę dla BitBay o wartości 135 mln zł.

W kręgu tych samych osób i spółek znalazły się też inne nieruchomości należące wcześniej do podmiotów kontrolowanych przez Suszka. Jeden z apartamentów, w którym mieszkał z partnerką i dziećmi, został w 2025 r. przekazany partnerce w formie darowizny. Trzy inne mieszkania dawnej spółki przedsiębiorcy trafiły do majątku podmiotu zarządzanego przez Błażeja Gazdę.

Pełnomocniczka Jaromiry W. zapewniła, że jej klientka nie przyznaje się do zarzutów. Także obrona Anny P. kwestionuje zasadność zarzutów i aresztu. Tymczasem Marian W., podejrzany o udział w zaginięciu Sylwestra Suszka, pozostaje poza zasięgiem śledczych. Jego miejsca pobytu nie ujawniono.