Jak poinformowała Prokuratura Krajowa w czwartkowym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uwzględnił dziś wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Aleksandry G., Eweliny W. i Jacka R. – podejrzanych w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto”.

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Prokuratura zaznaczyła, że w opinii sądu „zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw oraz istnieje potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania”.

Podejrzani mogą jednak uniknąć aresztu, jeśli w ciągu siedmiu dni wpłacą poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych od osoby. Prokuratura wskazała, że „decyzja o złożeniu zażalenia na warunkowość tymczasowego aresztowania zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu”.

Zarzuty dla trzech osób związanych z giełdą Zondacrypto

W środę, 18 listopada, trzy osoby związane z giełdą Zondacrypto usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na szkodę klientów. Prokuratura wystąpiła tego dnia do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak podała, że wszystkie trzy osoby miały pracować w strukturach giełdy kryptowalut oraz powiązanych z nią spółkach kapitałowych. Żadna z zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzucanych czynów. Podejrzani złożyli jednak wyjaśnienia.

Każda z trzech zatrzymanych osób usłyszała po dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność miała polegać na popełnianiu przestępstw przeciwko mieniu, w tym oszustw oraz przywłaszczania pieniędzy.

Drugi zarzut związany jest z podejrzeniem oszukania klientów giełdy i skłonienia ich do niekorzystnego dysponowania powierzonymi środkami. Wedle ustaleń śledczych klienci mieli otrzymywać nieprawdziwe informacje na temat kondycji finansowej platformy, jej płynności oraz możliwości terminowego regulowania zobowiązań. Wprowadzanie w błąd miało dotyczyć także realnych możliwości wypłacenia pieniędzy zdeponowanych na giełdzie.