- Telewizja Republika przekazała do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie część materiałów, które były żądane do wydania postanowieniami prokuratora z dnia 11 listopada 2026 r. - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

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- Prezes telewizji przekazał nośnik danych zawierający kopię plików z zapisem sygnału emisyjnego kanału TV Republika z dnia 16 października 2026 r., logi do systemu emisyjnego, a ponadto kopię koncesji udzielonej stacji oraz kopię dokumentu określającego strukturę organizacyjną telewizji Republika - dodała.

Awantura w siedzibie Republiki

12 listopada do siedziby Republiki przyszli policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i zażądali wydania materiałów. Pracownicy stacji nie chcieli przekazać dokumentów i wdali się w kłótnię z funkcjonariuszami. – W Polsce trwa „zamach stanu” organizowany z udziałem policji i wy oczekujecie, że my wydamy materiały po to, żeby policja mogła sama siebie bronić? – pytał redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

Ekipa Republiki następnie szła za policjantami. Michał Rachoń i Jarosław Olechowski pojechali do siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na Ursynowie. Tam rzeczniczka odesłała ich do szczecińskiej prokuratury tłumacząc, że funkcjonariusze wykonują jedynie czynności zlecone przez śledczych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński krytykował działania funkcjonariuszy i przekonywał, że ruch policji oznacza, że Donald Tusk dąży „do likwidacji w Polsce wolności słowa, praworządności i demokracji”.

Stacja miała znieważyć funkcjonariuszy

Prokuratura prowadzi śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera. Dotyczy wydarzeń, do których doszło w połowie października przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński 16 października złożył zawiadomienie ws. zniesławienia funkcjonariuszy policja przez Republikę. Tego dnia doszło do przepychanki z udziałem funkcjonariuszy i jednego z mężczyzn w budynku, gdzie mieści się biuro Adama Borowskiego. Mężczyzna popchnął policjantkę, która doznała urazu głowy.

Republika w swoich relacjach twierdziła, że doszło do „ataku” na biuro Borowskiego. Stacja ujawniła też wizerunek policjantki i zachęcała widzów do jej zidentyfikowania.

- Śledztwo dotyczy m.in. znieważania funkcjonariuszy policji, a także wywierania wpływu na ich czynności, do czego miało dojść 16 października, podczas zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym - informowała prok. Szozda.

Prokurator zażądał od redaktora naczelnego Telewizji Republika wydania nagrań, na których nagrano te zdarzenia sprzed TK oraz zażądał udostępnienia logów do systemu emisyjnego i do systemu tworzenia pasków w nagraniach. Prokurator zażądał m.in. kopii koncesji, kopii dokumentacji pracowniczej w postaci grafików pracy, podziału obowiązków, listy obecności.

Jak podkreślała prokuratura, żaden z tych dokumentów nie stanowi tajemnicy dziennikarskiej. - Prokurator nie zażądał wydania żadnych elektronicznych urządzeń, które są używane przez stację - podkreśliła prok. Szozda.